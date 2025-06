"False esenzioni Covid". Tre assoluzioni, una condanna e 24 rinvii a giudizio

Ci sono stati 8 patteggiamenti a pene comprese tra 6 mesi e 5 mesi e 10 giorni. Dei quattro imputati che hanno scelto il rito abbreviato, uno è stato assolto per tenuità del fatto, due "perché il fatto non costituisce reato", pur sotto il profilo della prova insufficiente o contraddittoria. E uno condannato a sei mesi. Gli altri dei 36 accusati, sono stati tutti rinviati a giudizio. Si è chiusa così ieri mattina l’udienza preliminare per l’indagine relativa alla esenzioni considerate fasulle per il vaccino contro il covid-19. Allergie, mutazioni genetiche, rischi specifici: e niente dosi. Un’indagine che in chiusura aveva coinvolto 7 medici e 29 pazienti, perlopiù della nostra provincia. Ma in alcuni casi, anche di quelle di Ferrara, Forlì-Cesena e Bologna.

Il principale degli accusati si chiama Luca Graziani, ha 66 anni, ha scelto il dibattimento ed è medico di base con ambulatori a Ravenna e Mezzano: stimatissimo dai suoi pazienti, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni no vax esprimendo molte riserve sulle mascherine. Nei giorni caldi della pandemia, c’è chi lo ricorda in piazza a manifestare. Nella sua opera di esenzione certificata, la procura ha rilevato da subito un’anomalia: lui non era vaccinatore. Le verifiche - coordinate dal pm Angela Scorza - hanno portato a constatare che lui stesso era stato escluso dal vaccino. La data è quella del 31 marzo 2022: e il certificato gli era stata rilasciato da un collega, sempre medico di base, grazie a un altro collega. Quella delle mutazioni, almeno secondo il canovaccio della procura, ha rappresentato la scusa più usata. Si giunge qui a un’altra figura chiave dell’inchiesta: un virologo. Ma alla fine per la procura sarebbe stato Graziani a rilasciare il certificato di esenzione. In totale le esenzioni erano raggruppabili in tre grandi categorie. La più numerosa (24) riguardava una manifestazione di sindrome trombotica in seguito a prima vaccinazione con Vaxzevria (cioè AstraZeneca). Un secondo gruppo (9 pazienti) era stato indicato qual ipersensibile al principio attivo.

Da ultimo per una sola paziente era stata indicata la condizione di esenzione per gravidanza: per la quale però il vaccino viene consigliato.

L’indagine era scattata quando un agente della polizia locale si era presentato con un primo certificato di esenzione: il documento appariva però incompleto e così gli erano state chieste precisazioni. Ma pure il secondo certificato appariva incompleto: si era arrivati a un terzo certificato. L’autore era sempre il medico Graziani. A quel punto il comandante del Corpo Andrea Giacomini, attraverso apposita informativa alla procura, aveva fatto partire verifiche su possibili incongruenze. Era stata coinvolta l’Ausl Romagna circa le norme ministeriali e le procedure amministrative legate alle esenzioni. E i Nas.