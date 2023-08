Ravenna, vendevano false griffe spacciandole per originali: denunciati due negozianti

Ravenna, 19 agosto 2023 - Vendevano nei loro negozi, false griffe spacciandole per prodotti originali. Profumi ed accessori di abbigliamento con le etichette dell'alta moda (Chanel, Creed, Orto Parisi, Montale, Louis Vuitton, Tom Ford) a poco meno del loro reale prezzo di mercato. Così hanno ingannato i clienti che pensavano ingenuamente si trattasse di merce originale, in sconto promozionale.

E' quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Cervia in un negozio a ridosso del lungomare della cittadina romagnola. La merce è stata sequestrata così come quella ritrovata in altri due negozi di Tagliata e Pinarella, tra cui t-shirt, portachiavi, borselli e carte da gioco, recanti marchi ed effigie di supereroi e personaggi dei fumetti, riprodotti e commercializzati in assenza di qualsivoglia autorizzazione. Complessivamente la Guardia di Finanza ha sequestrato 3.636 articoli di vario genere, tutti sospettati di essere contraffatti. Denunciati i titolari dei punti vendita.