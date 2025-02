Falsi vasi e tappeti firmati Chanel e Versace in vendita a Ravenna: scatta il sequestro

Lugo (Ravenna), 8 febbraio 2025 – Oltre un centinaio di articoli per la casa tra vasi, tappeti, tavoli e sedie da pranzo, tutti contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ravenna in un’attività commerciale di Lugo.

La merce, sulla quale erano impressi monogrammi di prestigiosi marchi registrati quali Chanel e Versace, era regolarmente in vendita; ma il negoziante non è stato in grado di fornire adeguata documentazione contabile giustificativa sui prodotti.

Per questo motivo, dopo aver avuto certezza dai periti che si trattava effettivamente di merce contraffatta, le Fiamme gialle hanno proceduto al sequestro avviando inoltre accertamenti più approfonditi per ricostruire l’intera filiera del falso.

“L’intervento testimonia il costante impegno apprestato dal Corpo al fine di tutelare il made in Italy e i diritti di autore e di proprietà industriale – sottolineano dalla Guardia di Finanza –, nonché la libera concorrenza tra gli operatori rispettosi delle regole, anche nella prospettiva di salvaguardare gli interessi e la salute dei consumatori”.

Quanto al negoziante, “in virtù del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità derivanti dai fatti riscontrati – concludono le Fiamme gialle – potranno essere definitivamente accertate solo a seguito delle determinazioni assunte dalle competenti autorità giudicanti”.