Falsi licenziamenti: multe e denunce Nei guai una società di ristorazione

Il contratto schermava una fornitura di manodopera a vantaggio della società di ristorazione in questione la quale licenziava il proprio personale - composto da una quindicina di lavoratori tra cuochi, camerieri e lavapiatti - successivamente assunto da una società di servizi che lo distaccava di nuovo alla società di ristorazione.

E’ quanto l’Ispettorato del Lavoro di Ravenna ha scoperto al culmine delle verifiche su un ristorante ravennate (l’Ispettorato non ha diffuso il nome del locale, ndr) scattate nell’ambito del contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento della manodopera. L’accertamento è stato avviato con riguardo alla corretta applicazione della normativa in materia di appalti e distacchi: in particolare, le attività ispettive si sono concentrate su un contratto di cooperazione tra imprese (contratto di rete) stipulato tra la società di ristorazione, che ha sede a Ravenna, e una società di servizi con sede extra-regionale.

Lo schema del simulato distacco - si legge in una nota dell’Itl - ha consentito alla società ravennate non solo di sgravarsi degli adempimenti legati alla titolarità dei rapporti di lavoro: ma soprattutto di abbattere tutti gli oneri retributivi e contributivi. Gli approfondimenti ispettivi hanno fatto emergere che parte della retribuzione dei lavoratori distaccati, veniva integrata dal titolare della società ravennate attraverso pagamenti fuori busta in contanti sottratti alla contribuzione obbligatoria.

Inoltre dai rilievi è anche emerso che una parte dei lavoratori non avevano stipulato alcun contratto di lavoro: erano pertanto occupati in nero. Oltre alle maxi-sanzioni scattate per quest’ultima contestazione, è stata delineata un’evasione contributiva di oltre 20 mila euro. Da ultimo è partita una segnalazione in procura per le ipotesi legate alla somministrazione fraudolenta di manodopera.