Falsi vaccini anti-Covid, presto sentito il dottor Passarini

La pandemia da covid19 non è più argomento da ombrellone. Ma ieri davanti al giudice Natalia Finzi è entrato nel vivo il dibattimento per 98 imputati accusati di falso in concorso: accusati cioè di essersi fatti inoculare vaccini fasulli per ottenere il greenpass. Meglio ricordare da subito che il principale indagato, il 67enne medico di base e ginecologo Mauro Passarini, originario di Bologna ma da tempo residente a Marina di Ravenna, in passato aveva già patteggiato due anni per falso legato appunto alle iniezioni fasulle; per peculato per via della contestata appropriazione di fiale di vaccino Pfizer; e per evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. La corruzione, contestatagli inizialmente e che avrebbe fatto lievitare la pena, era invece stata esclusa.

In una udienza fiume proseguita fino a pomeriggio inoltrato e caratterizzata anche da tabelloni in cui il pm Angela Scorza ha riepilogato chi fosse paziente di Passarini e chi no; le date dei presunti vaccini e chi si era sottoposto ai richiami dell’Ausl per le analisi anticorpali e chi no, sono stati sentiti vari testi dell’accusa tra cui la direttrice della Cure Primarie; l’allora direttrice delle Farmacie Comunali; l’allora direttrice del servizio di Igiene Pubblica; e un investigatore della squadra Mobile che ha ricapitolato tutta l’indagine della polizia fino all’accesso all’ambulatorio di Passarini con il rinvenimento di 13 fiale Pfizer ormai compromesse. Passarini verrà sentito come testimone in una delle prossime udienze.