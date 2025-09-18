Falsi vaccini covid: "Le diluizioni illegittime le facevo su richiesta"

Gli imputati sono 98, tutti accusati di falso in concorso. Per la procura si sarebbero insomma fatti inoculare vaccini fasulli, o estremamente diluiti, solo per ottenere il greenpass. E ieri, in una udienza fiume partita al mattino e protrattasi per alcune ore, ha parlato proprio chi li aveva vaccinati. E se il 67enne medico di base e ginecologo Mauro Passarini, originario di Bologna ma da tempo residente a Marina di Ravenna, pur essendo il principale indagato, ha avuto l’obbligo di rispondere (anche se assistito dal suo avvocato Carlo Benini), è perché già a suo tempo aveva patteggiato due anni per falso legato appunto alle iniezioni fasulle; per peculato per via della contestata appropriazione di 13 fiale di vaccino Pfizer; e per evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. La corruzione, contestatagli inizialmente e che avrebbe fatto lievitare la pena, era invece stata esclusa.

Con un filo di voce con cui ha pronunciato diversi "non so, non ricordo" (gli va però dato atto che sono trascorsi alcuni anni), Passarini è finito sotto al fuoco di domande del pm Angela Scorza che aveva coordinato le indagini della polizia. Oltre agli avvocati della parti, qualche volta anche il giudice Natalia Finzi gli ha chiesto chiarimenti. "Ha cercato di fare chiarezza - ha sottolineato il suo legale Benini - tenendo conto del tanto tempo trascorso".

"Somministravo i vaccini in ambulatorio sia a Ravenna che a Marina", ha precisato il medico subito prima che il pm gli ricordasse che nel sistema dedicato ai greenpass, Sole, erano stati inseriti "numerosi soggetti di fuori Ravenna". "Non mi ricordo quali - ha allora replicato il 67enne -, ma qualcuno l’ho vaccinato". A questo punto il pm ha ricordato una circostanza fondamentale nella ricostruzione dei fatti: tra gip e inquirenti, Passarini era stato interrogato tre volte raccontando cosa accadeva nei suoi due ambulatori con il vaccino: e in quel contesto aveva indicato che i "non residenti sicuramente non venivano vaccinati". "Non capisco cosa mi sta chiedendo", ha tagliato corto il medico. Il pm ha allora letto i verbali relativamente alla mancata inoculazione del vaccino ai pazienti non assistiti. "Se ho risposto così, va bene. Confermo".

La questione è allora virata sui test anticorpali: ovvero sui nomi di quei pazienti che, pur assistiti da Passarini, avevano restituito un risultato negativo come se - in tesi d’accusa - non fossero mai stati vaccinati sebbene Passarini ricordasse il contrario. "I test anticorpali vanno considerati nel momento in cui vengono fatti - la risposta del 67enne -; il massimo arriva entro due mesi, poi decade". E in quanto alla conservazione delle fiale di vaccino, "le custodivo nel frigo dell’ambulatorio. A Ravenna ce n’era uno comune". E a Marina, usava quello della ex moglie, sua collega. "L’accesso era libero, a pochi metri di distanza: dentro, c’erano scatole di insulina e vaccini". Per il pm invece a a Marina "c’erano generi alimentari, non c’erano vaccini". "Li avevo usati tutti", la replica del medico.

In quanto alle 13 fiale ormai compromesse che la squadra Mobile trovò a temperatura ambiente durante la prima perquisizione all’ambulatorio di Passarini, il medico ha spiegato che "quel giorno le avevo dimenticate sul lettino perché non stavo bene e sono corso a casa: per questo le hanno trovate lì". Sulle modalità di preparazione, ha precisato che faceva "procedura ordinaria con diluizione: all’epoca per fiala c’erano 8 o 9 dosi". E quando il pm gli ha chiesto di ulteriori diluizioni non previste dai protocolli, Passarini ha ricordato il caso di "una signora che me lo chiese".

Serrato botta e risposta sulle "10 fiale ritirate il 29 ottobre dalla farmacia dell’ospedale", cioè dopo la prima perquisizione degli agenti. Secondo il medico, "le ho chieste perché le precedenti mi erano state sequestrate". Il pm ha invece adombrato questo scenario: "Non è che fossero funzionali a vaccinare persone non vaccinate?". Il teste ha detto di non ricordare. Dai verbali di interrogatorio, è emerso che Passarini aveva detto che erano state somministrate anche come seconda dose a chi la prima l’aveva fatta solo virtualmente.

Un "non mi ricordo" è stato speso pure per le modalità con le quali veniva contattato. Diretto invece su una domanda del giudice: ovvero di chi fosse la scelta di diminuire la dose del vaccino. Laconico Passarini: "Mi è stato richiesto".

Andrea Colombari