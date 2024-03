Falsi vaccini. La parola alle difese

È proseguita ieri mattina con le arringhe degli avvocati, l’udienza preliminare legata alle false vaccinazioni contro il covid19. In particolare hanno preso la parola parte degli avvocati dei circa 40 indagati per i quali in abbreviato il pm Angela Scorza aveva chiesto la condanna. L’udienza è stata aggiornata a fine mese quando potrebbero esserci le prime pronunce del gup Andrea Galanti.

Il principale indagato, il 67enne medico di base Mauro Passarini, in passato aveva già patteggiato due anni. Per lui l’arresto era arrivato il 10 novembre 2021: dopo qualche giorno di cella era andato ai domiciliari per infine tornare completamente libero. In totale 227 suoi pazienti sono stati chiamati a rispondere in concorso con lui di falso ideologico. In una novantina hanno già espresso l’intenzione di patteggiare una pena di 5 mesi e 10 giorni che in molti casi sarà convertita in una sanzione pecuniaria di 1.600 euro. Altri ancora hanno scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio.