Falsi vigilantes e furti: "Così cambiano i reati"

Ci mancavano i falsi vigilantes. "Le prime segnalazioni le abbiamo già avute", racconta Roberto Cantarelli, coordinatore di S.O.S. Ravenna/Forlì Indipendente, realtà che insieme a Ravenna S.O.S. Sicurezza e S.O.S. Ravenna chat monitora i reati attraverso una serie di gruppi WhatsApp dove vengono scambiate informazioni e segnalazioni (387 le chat; 32mila gli utenti). Questi vigilantes farlocchi (potremmo anche indicarli come metronotte, termine caro a chi ha qualche anno in più sulle spalle) copiano (a volte anche maldestramente) i contenuti dei bigliettini da visita che i veri vigilantes lasciano nei cancelli delle abitazioni. "Una volta fatto questo, riproducono questi biglietti e poi si presentano dai cittadini, proponendo i loro servizi. Un esempio? Beh, dicono che passeranno un paio di sere a settimana davanti alla tale abitazione, e chiedono come pagamento iniziale dai 30 ai 50 euro". Una volta incassata la cifra, i truffatori svaniscono nel nulla. Il fenomeno delle truffe "stando al nostro osservatorio, è sempre all’ordine del giorno. Molto frequenti sono quelle architettate da finti operatori di società di servizi", ma dura a morire è anche la truffa dello specchietto, così come quella in cui il balordo contatta la persona (nel mirino finiscono spesso gli anziani) raccontando che un parente è nei guai e che per rimettere le cose a posto bisogna pagare una determinata cifra. Capitolo furti: dopo "il boom" di episodi registrati durante le vacanze natalizie, "le acque si sono un po’ calmate". Nei giorni a cavallo tra Natale e l’Epifania tra le zone più visitate dai ladri ci sono il forese e l’area attorno a via Vicoli. "I ladri non hanno più paura di niente. Entrano in casa a metà pomeriggio, anche con le persone dentro, spesso arrampicandosi utilizzando le grondaie". Tanti poi i furti di biciclette che Cantarelli e soci hanno registrato nei loro gruppi. Tra le ultime tendenze criminali ci sono i furti di oggetti lasciati incustoditi in automobile. In questo caso la tecnologia aiuta chi non dovrebbe. "Ci sono sistemi che consentono, per le auto con chiusura centralizzata, di intercettare la frequenza quando la si chiude, così da poterla poi aprire. Il consiglio è di chiudere gli sportelli girando normalmente la chiave o di farlo con il sistema elettronico a brevissima distanza dalla serratura". S.O.S. Ravenna/Forlì Indipendente "intende trovare una sede entro Pasqua, dove far intervenire persone in grado di aiutare chi ha bisogno: avvocati, medici, idraulici. Siamo in contatto con la Diocesi per organizzare incontri nelle parrocchie per prevenire i reati. Non ci fermiamo". Info su Facebook.