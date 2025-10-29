Falso maresciallo e falsa avvocata truffano donna

Si erano spacciati l’uno per maresciallo dei carabinieri e l’altra per falsa avvocata le due persone, entrambe di origine campana, denunciate a piede libero dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, per truffa ai danni di una donna di 86 anni residente a Fusignano.

Le indagini dei Carabinieri erano state avviate a seguito di una denuncia sporta dall’anziana, la quale aveva riferito di aver ricevuto una telefonata inaspettata e diversa rispetto alle solite, in cui un uomo, qualificandosi come ‘maresciallo dei carabinieri’, le aveva comunicato che il nipote aveva provocato un grave incidente stradale e che, per definire la sua posizione giudiziaria, occorreva pagare una cospicua somma di denaro quantificata in circa 12.000 euro. A rendere ancor più credibile la telefonata è stato il fatto che la pensionata era stata messa in contatto con un soggetto che si fingeva suo nipote, il quale, piangendo, le chiedeva disperatamente aiuto, creandole come è facile immaginare non poca preoccupazione. Poco dopo l’86enne ha ricevuto presso la propria abitazione la visita di una donna la quale, qualificatasi come avvocato, aveva chiesto, riuscendo purtroppo ad ottenerlo, denaro, nonché diversi gioielli in oro, per un importo complessivo pari a circa 4mila euro.

Sulla base della denuncia sporta dall’anziana, i carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, hanno avviato le indagini, avvalendosi delle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti a Fusignano, e raccogliendo elementi utili dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia. Un lavoro minuzioso che ha consentito al personale dell’Arma di individuare sia l’auto utilizzata, sia la coppia di truffatori, grazie anche alla preziosa collaborazione dei carabinieri di Napoli.

Quella consumatasi lo scorso agosto è purtroppo l’ennesima truffa, che si registra anche nella nostra provincia, ad opera di sedicenti falsi Carabinieri, che ingenerano timori soprattutto nelle persone sensibili e fragili. Al fine di informare il più alto numero di cittadini, l’Arma dei Carabinieri organizza sul territorio dei seminari informativi presso i circoli ricreativi, le parrocchie ed altri luoghi di aggregazione spiegando le modalità con cui vengono attuate le truffe in danno delle persone anziane e come difendersi: è di fondamentale importanza in caso di dubbi o sospetti contattare immediatamente il 112.

lu.sca.