Famiglia di 5 in auto, "Non vogliamo regali, solo un posto in cui stare"

Cinque cuori e un’auto. Letteralmente, purtroppo, perché da qualche giorno Isabella Adami e Alessandro Leopardi dormono con i tre figli di 12, 9 e 6 anni e il cane in auto. La famiglia viveva a Savio di Cervia, in una casa a piano terra allagata, e di recente ha perso anche l’appoggio in una struttura di Cervia.

Adami, mi racconti. Da quanto dormite in auto?

"Dal 1 luglio. La sera del 17 maggio siamo andati in un hotel di Cervia e ci siamo rimasti oltre un mese. Le ultime due settimane di giugno il proprietario, gentilmente, ci ha spostato in un appartamentino che di solito affitta durante l’estate".

E poi?

"Abbiamo dovuto lasciarlo: dal 1 luglio è in affitto ai turisti".

E così vi siete ritrovati in auto

"Esattamente".

Dove si trova la vostra casa?

"In via Rubicone. Lì vicino c’è un canale, ha esondato e siamo stati tra i primi a essere allagati. L’acqua è arrivata nel primo pomeriggio del 17 maggio".

In che stato è ora la casa?

"È una vecchia casa. Aveva già dei problemi prima e ora dobbiamo ristrutturarla completamente e non abbiamo le risorse per farlo. Sia io che mio marito lavoriamo, già prima stavamo cercando un appartamento in affitto per andarcene. Un conto però era farlo senza fretta, avendo casa nostra in cui stare... Ora ci sono pavimenti sollevati, muffa sui muri. Tutto da rifare. E abbiamo dovuto buttare tutto".

Avete provato a chiedere aiuto al Comune di Cervia per trovare una sistemazione?

"Sì. Abbiamo incontrato diverse volte gli assistenti sociali, ma continuano a dirci di andare da parenti".

Una strada percorribile?

"No. Abbiamo spiegato che per vari motivi siamo impossibilitati a rivolgerci ai parenti. Siamo in macchina e non riusciamo a trovare una soluzione, pur potendoci permettere un affitto".

Il mercato è saturo per via della stagione turistica?

"I prossimi due mesi sì, forse da settembre sarà più facile. Ma fino ad allora in macchina coi bimbi è pesante. Abbiamo portato tutte le nostre cose nel negozio da artigiano di mio marito, anche io lavoro in un negozio... E così riusciamo a lavarci. Ma dormiamo in auto. L’assistente sociale ci ha proposto le aree camper, ci avevamo pensato ma sono tutte piene".

I bambini come stanno vivendo tutto questo?

"Abbastanza bene, ma li vedo più agitati del solito. Forse manifestano così le difficoltà".

Avete provato nelle agenzie?

"Certo, ma per l’estate è tutto pieno e tutto molto costoso".

Avete provato anche a chiedere i contributi per gli sfollati?

"Sì, arriveranno forse il mese prossimo. Ma continua a mancare la casa. Spero che qualcuno possa aiutarci. Non vogliamo regali, possiamo pagare, vogliamo solo un posto in cui stare".

sa.ser