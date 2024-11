La famiglia Gobbi dona 4mila Dermatologia Ravenna in memoria del figlio Enrico

Ravenna, 25 novembre 2024 – “È una grande emozione ricevere questa nuova donazione nella sala d’aspetto della Dermatologia di Ravenna dedicata ad Enrico; il sostegno dei suoi genitori ci ha permesso di migliorare l’accoglienza dei pazienti all’interno della nostra struttura e di migliorare la qualità delle cure erogate. Anche quest’anno Francesca e Paride ci hanno ricordato che il nostro ruolo di medici è quello di prenderci cura sempre e nel miglior modo possibile dei nostri pazienti, in particolare i più fragili, come anziani, bambini, adolescenti e pazienti oncologici”.

Sono le parole della dottoressa Michela Tabanelli, direttrice dell’unità operativa di Dermatologia di Ravenna, in occasione della cerimonia di ringraziamento e consegna di un assegno di 4mila euro a favore del reparto di Dermatologia di Ravenna da parte della Famiglia Gobbi. I donatori sono Francesca Minotti e Paride Gobbi, genitori di Enrico Gobbi, scomparso prematuramente poco più di tre anni fa a causa di un melanoma metastatico. Ogni anno Francesca e Paride organizzano un torneo di beach tennis in memoria di Enrico e anche quest’anno hanno voluto devolvere il ricavato alla Dermatologia di Ravenna, dove il figlio è stato accolto e assistito durante il suo percorso di cura. Alla cerimonia, svoltasi questa mattina, erano presenti la dott.ssa Francesca Bravi, direttrice sanitaria dell’Ausl della Romagna, la dott.ssa Costanza Martino, direttrice del Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, e la dott.ssa Michela Tabanelli, che ha assistito Enrico durante il suo percorso di cura, e il personale medico e infermieristico del reparto. “Grazie a questa donazione – prosegue la dott.ssa Tabanelli – porteremo avanti il progetto di umanizzazione del reparto e miglioramento dell’assistenza per porre al centro del nostro lavoro il paziente, rivolgendoci in particolare ai pazienti affetti da patologie oncologiche dermatologiche ed ai pazienti pediatrici a cui vorremmo dedicare uno spazio e servizi specifici di assistenza e accoglienza all’interno del reparto”. Ad unirsi ai ringraziamenti sono state anche la dott.ssa Bravi e la dott.ssa Martino, sottolineando come la famiglia Gobbi stia supportando la sanità territoriale e in particolare l’ospedale di Ravenna, non solo nell’umanizzazione del reparto di Dermatologia, ma anche in termini di presenza e fiducia nei confronti dei professionisti che hanno assistito Enrico. “Per il terzo anno consecutivo – hanno commentato Francesca e Paride – siamo riusciti ad organizzare questo torneo di beneficenza in memoria di Enrico e speriamo di poter continuare a ripetere l’evento anche nei prossimi anni. Siamo felicissimi di poter contribuire all’acquisto di nuovi macchinari per il reparto perché sappiamo che una diagnosi precoce può salvare la vita a tante persone. Ringrazio la dott.ssa Tabanelli per aver voluto dedicare la sala d’attesa ad Enrico perché qui lui si è sempre sentito accolto, segno che la differenza nel percorso di cura la fa non solo l’ambiente ma anche e soprattutto le persone”.