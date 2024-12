Family Concert domani alle 11

È in programma domani alle 11 il secondo appuntamento dei Family Concert, rassegna musicale ideata dalla scuola comunale di musica Gioachino Rossini di Cervia. L’evento, intitolato Il violoncello: uno strumento che canta si terrà nelle Officine del Sale, in via Evangelisti 2.

Ad esibirsi, i musicisti Giorgio Borghi (violoncello) e Silvia Giorgi (pianoforte), entrambi docenti della scuola di musica. Il programma della mattinata sarà anticipato dalle esibizioni degli allievi e sarà un’occasione per ascoltare i giovani musicisti in formazione. L’ingresso è libero.