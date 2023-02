Club family village Milano Marittima prende il posto dell’ex hotel Lido: ecco come sarà

Milano Marittima: dall'accordo tra Paola Batani e Andrea Falzaresi nasce il nuovo Club Family Hotel Village

Milano Marittima (Ravenna), 24 febbraio 2023 – Le più importanti catene alberghiere del ‘family’ e del ‘lusso’ siglano così uno storico accordo e iniziano a collaborare. Andrea Falzaresi del Club Family Hotel, la più nota catena alberghiera italiana dedicata alle famiglie con bambini, e Paola Batani della catena Batani Select Hotels che ha tutti i maggiori cinque stelle della riviera e non solo, hanno firmato un contratto che rappresenta il primo passo di una intesa nel mondo dell’industria della vacanza.

Batani ha ceduto in locazione l’ex Hotel Lido di Milano Marittima al Club Family Hotel, con un contratto pluriennale che consentirà a Falzaresi di riqualificare l’importante struttura ricettiva. L’ex Lido da quest’anno in poi si chiamerà Club Family Hotel Village Milano Marittima.

Il grande albergo con 120 stanze, un’ampia piscina, un grande giardino e la spiaggia privata, diventerà un villaggio dove le famiglie con bambini trascorreranno le vacanze in riviera, con la formula dei servizi all inclusive. Si tratta di una svolta storica, in quanto è la prima volta che Batani e Falzaresi si incontrano per intraprendere un percorso assieme e rilanciare un hotel, che aveva bisogno di interventi radicali per essere protagonista sul mercato.

Paola Batani è molto fiduciosa: “L’ex Hotel Lido è una struttura con degli spazi importanti e per questo motivo si presta in maniera ottimale ad ospitare al meglio le vacanze delle famiglie con bambini. Qui ci sono tanti servizi e opportunità, incluso la spiaggia privata fronte albergo. Noi abbiamo sempre puntato sulla qualità ed il lusso, non avevamo sviluppato un profilo family ed abbiamo voluto iniziare a farlo con l’organizzazione di Falzaresi, perchè garantisce una gestione e dei servizi di alto livello”.

Andrea Falzaresi è soddisfatto di questo importante accordo: “Per noi è un onore collaborare con la famiglia Batani, che rappresenta una eccellenza dell’offerta turistica in Italia. A nostro avviso c’è la possibilità di sviluppare sinergie importanti fra i mercati del ‘family’ e del ‘lusso’, perchè noi al Club Family Hotel ha sempre puntato molto sulla qualità. Gestiremo l’ex Hotel Lido in discontinuità con la passata conduzione e garantiremo un progetto di crescita della struttura, per riportarla a livelli alti, attraverso un piano di ammodernamento radicale delle camere, dei servizi, dell’area verde e della spiaggia”.

Con questa operazione la catena Club Family Hotel dell’imprenditore cesenaticense Andrea Falzaresi porta a 13 le strutture ricettive ed i villaggi del gruppo, delle quali i tre alberghi più grandi di Cesenatico (Hotel Tosi Beach, Serenissima ed Executive), tre a Cervia (Costa dei Pini, Tintoretto e Cervia Village), cinque a Milano Marittima (Michelangelo, Rio, Ariston, Aparthotel Boutique e l’ultimo Milano Marittima Village), e due a Riccione (Best Family Riccione e Club Family Hotel Riccione).

La catena Batani Select Hotels ha invece gli alberghi di lusso più importanti della Riviera Romagnola, che sono il Grand Hotel Da Vinci a Cesenatico, il mitico Grand Hotel Rimini, il Palace Hotel, il Grand Hotel Gallia, gli alberghi Aurelia e Doge a Milano Marittima, l’Universal e il Diplomatica a Cervia, ai quali si aggiungono l’Hotel Miramonti a Bagno di Romagna ed il Grand Hotel Italia a Cluj Napoca in Romania.