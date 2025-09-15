"Fango, altro che Acqua". La rabbia degli alluvionati

Un flash mob silenzioso riunito in una piazza Baracca apparentemente meno illuminata del solito. La manifestazione coordinata dai quattro comitati alluvionati di Villanova, Traversara, Sant’Agata e Lugo, ha ottenuto, per gli organizzatori, un buon successo. Seduti compostamente sui gradini del monumento commemorativo di Francesco Baracca, i manifestanti erano uniti nel reggere il cartello "Fango" in risposta alle iniziative che compongono il cartellone "Acqua" dedicato al cambiamento climatico e inaugurato, sabato sera, con la Conferenza immaginaria interpretata, in piazza Mazzini, da Stefano Accorsi.

"Di fronte ai cambiamenti climatici che si stanno verificando – ha sottolineato Massimo Tarozzi, presidente del Comitato alluvionati di Sant’Agata sul Santerno – le risposte possono essere solo due: o si cerca di evitare i disastri che i cambiamenti possono provocare oppure si utilizzano diversivi, come questo, per coprire il non fatto. A noi non va più bene. Qui addirittura c’è la spettacolarizzazione della nostra sofferenza. Chiediamo delle reazioni da parte delle istituzioni perché questi atteggiamenti non sono tollerabili". A Tarozzi fa eco Luca Baldi, Presidente del Comitato Alluvionati di Traversara. "Questo festival è del tutto fuori luogo – sottolinea. "Prima di fare queste scelte occorreva confrontarsi con chi ha vissuto il fango che ha travolto tutto. A Traversara, solo per puro caso non è deceduto qualcuno". Una maggiore attenzione verso le esigenze della comunità, non solo materiali ma soprattutto legate alla considerazione di stati d’animo e sensibilità è quanto viene richiesto dai manifestanti a più voci. "Ci sarebbe piaciuto essere coinvolti nella organizzazione e nella definizione delle iniziative, quantomeno perché siamo parti lese – ha rimarcato Alessandro Capucci, referente del Comitato Alluvionati di Traversara.

"Chi meglio di noi poteva raccontare esattamente cosa vuol dire avere a che fare con l’acqua e con il fango". Fra i presenti anche il neo comitato alluvionati di Lugo guidato da Davide Solaroli. "Sinceramente ora non abbiamo bisogno di altre parole o di immagini perché noi l’alluvione l’abbiamo vissuta veramente – precisa Solaroli. "Ricordo ancora quanto quell’acqua era fredda, sento ancora l’odore di quel fango quindi per me, in questo momento, è inconcepibile spettacolizzare delle tragedie che rappresentano ancora ferite aperte".

Monia Savioli