‘Fantasticando’ al Molinella

‘Fantasticando’ è il titolo della mostra personale della pittrice Antonia Bombardini, che sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 al Molinella Café in corso Mazzini 26 a Faenza. A organizzare l’esposizione, che sarà visitabile fino al 30 aprile, è l’Associazione Acquerellisti Faentini ‘Silvano Drei’ Aps.

"Antonia Bombardini – scrive Rolando Giovannini, presidente dell’Associazione Acquerellisti Faentini – è una pittrice propriamente detta. Per passione ed estro si avvicina da giovanissima allieva di quella cultura faentina dedita da secoli alle Arti e pure al Maestro Domenico Giacometti. Fondamentale pure avere frequentato per molti anni la famosa Scuola Tommaso Minardi, imparando le tecniche e i comportamenti dell’artista. Esperienza internazionale di lavoro a Londra per completare una figura sensibile e intuitiva".