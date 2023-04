Fanti, da 75 anni ’illumina’ Faenza

Fanti Elettrodomestici è attiva a Faenza dal 1948 in corso Saffi, al civico n.14. Dal 1° aprile, la ‘costola’ Fanti Luce e Design, che si occupa di luci e accessori per l’illuminazione, progettazione e allarmi, già attiva da quattro anni, ha inaugurato i nuovi locali, al civico n.33 dello stesso corso Saffi. Fanti Elettrodomestici è una delle attività storiche di Faenza. Nacque nel 1948 come ‘Fanti e Turchi impianti’ da una idea di Costante Fanti. Nel 1981 entrò in società il figlio Carlo con la moglie Paola, dedicandosi più compiutamente al comparto degli elettrodomestici. La ‘terza generazione’ ha iniziato a dare il proprio contributo a partire dal 2002 con Filippo, seguito nel 2009 dal fratello Francesco. Nel 2019, Filippo, con la moglie Lara, ha aperto Fanti Luce e Design.

Fanti Elettrodomestici si occupa della vendita di elettrodomestici di ogni genere, dai grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, ai piccoli elettrodomestici, come ferri da stiro, aspirapolveri, forni a microonde, robot lavapavimenti, ma anche tv e telefonia, comprese le bici elettriche, computer, materiale elettrico come prese, spine, diventando Unieuro city. La sede di corso Saffi 14 si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati. Gli addetti sono complessivamente 8. "Il nostro target – ha spiegato il titolare Filippo Fanti – parte dai 14-15 anni, ovvero dai giovani che vengono per telefonia e cuffie".

Per chi viaggia in macchina, ci si può servire del parcheggio della piazza del Duomo o del parcheggio di piazza delle Erbe. Fanti Luce e Design, che impiega 4 figure professionali, si è invece trasferito da poco meno di tre settimane in corso Saffi n.33, in un locale più accogliente, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati: "Questa attività – ha proseguito Filippo Fanti – si occupa di vendita di illuminazione, con annessa progettazione ad uso domestico e residenziale, ma anche per uffici e negozi. I nostri clienti sono soprattutto faentini, ma apprezzano il nostro servizio anche clienti dal Ravennate, dal Forlivese e dall’Imolese. L’evoluzione del nostro mestiere ci ha portato ad acquisire anche attestati importanti, come quello di ‘ligting designer’, che ci consente di effettuare progettazioni in 3D. Si è trattato di un salto di qualità importante per la nostra attività, che cerca di fornire un servizio completo a 360°". Fanti Luce e Design – dalla lampadina alla progettazione dell’illuminazione domestica – si occupa anche dell’installazione di impianti di sorveglianza e allarmi, nonché di impianti elettrici civili e residenziali, grazie anche al contributo di una squadra di elettricisti.

"Proponiamo i marchi top del settore – ha concluso Filippo Fanti – con un occhio di riguardo anche per l’estetica, fra cui ad esempio il brend italiano Olev, che in questo momento va per la maggiore. Sul fronte delle prospettive, puntiamo ad effettuare un passo alla volta, cercando, in questa fase, di perseguire una sorta di consolidamento. La nostra missione principale è tuttavia quella di soddisfare sempre il cliente, cercando di andare incontro alle sue esigenze. Sul versante della promozione, invece, puntiamo sui social, ovvero Instagram e Facebook. La miglior forma di pubblicità resta tuttavia il passaparola. La qualità del nostro lavoro è la migliore pubblicità".