Fantini Club, stagione al via. Oggi riapre lo stabilimento

Riapre oggi il Fantini Club, Active Beach, punto di riferimento per chi cerca sport e benessere sul mare. Sviluppato su 40mila metri quadrati, il Fantini Club continua a evolversi mantenendo saldo il suo dna: uno stile di vita che coniuga sport, relax, benessere e divertimento. "Il mio obiettivo quando ho cominciato a gestire il Fantini Club – racconta Claudio Fantini, amministratore delegato e anima del Fantini Club – era quello di diventare un punto di riferimento per atleti e appassionati di sport, per chi desiderava avere un approccio sportivo anche in vacanza".

Tanti gli appuntamenti in programma organizzati dal Fantini Club: si parte il 5 e 6 aprile con la Granfondo Via del Sale, storica gara ciclistica giunta alla 28ª edizione; Icone sul lungomare – Arte su ruote (3-4 maggio): raduno di auto e moto; VW Beach Pro Tour Cervia Futures (8-11 maggio): evento internazionale di beach volley che richiama i migliori atleti della disciplina; #no block beach volley festival (22-25 maggio): un momento di aggregazione sulla spiaggia, pensato per avvicinare atleti professionisti e dilettanti.

Fantini Club Major Series (28-29 giugno): torneo 2x2 di beach volley, che combina il meglio della competizione sportiva con il fascino naturale della costa adriatica; 3° Torneo Fantini Basket 3X3 (26-27 luglio): dedicato agli amanti della palla a spicchi; Ironman Italy Emilia-Romagna (19-21 settembre): l’evento Ironman (foto) più partecipato d’Italia, che richiama migliaia di atleti da 98 paesi; cicloturistica Strade Bianche del Sale (12 ottobre): dedicata agli appassionati di ciclismo vintage e agli amanti del paesaggio e delle esperienze enogastronomiche in bicicletta.