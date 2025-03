Ravenna, causa incidenti a raffica e aggredisce due persone: arrestato

Ravenna, 10 marzo 2025 – Pomeriggio da far west tra Ravenna e la frazione di Sant’Alberto, dove un uomo di 34 anni, Dorian Dervishi, di origine albanese con precedenti, ha seminato il panico a bordo di due auto diverse, causando una serie di incidenti a catena e aggredendo due persone prima di essere arrestato dai carabinieri.

Le accuse per lui sono di minacce, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Visibilmente alterato, si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e il rifiuto gli è stato contestato.

Dopo la fuga da Ravenna, ha centrato ben tre auto in via Romea e via Panfilia e poi ha picchiato una persona che è finita all'ospedale. Dopodiché è tornato indietro in via Olindo Guerrini ee è finito contro l'auto di una ragazza, una Citroen, con un’Audi A3. Ma non è finita qui: in via Guiccioli ha abbattuto il guardrail con un’altra macchina, una Bmw.

A Sant'Alberto ha cambiato auto continuando a dare in escandescenza, ha rifiutato persino gli accertamenti etilometrici.