Far West con accetta: fermato a Massa

La polizia ha fermato sabato sera a Massa Lombarda con l’accusa di tentato omicidio, il trentenne magrebino sospettato per la scena da Far West in strada a colpi di accetta verificatasi nei giorni scorsi in galleria Saffi a Forlì e immortalata in un video diventato virale sul web. La svolta è arrivata grazie alle indagini della squadra Mobile forlivese coadiuvata per gli aspetti territoriali dai colleghi della Mobile ravennate e del commissariato di Lugo. L’uomo, che si trovava assieme ad alcuni connazionali: non ha opposto resistenza. Gli investigatori, oltre al cellulare, gli hanno sequestrato gli abiti che indossava durante l’aggressione.

Del fermo, scattato per pericolo di fuga, è stato subito avvisato il pm di turno Stefano Stargiotti. Non è chiaro al momento come mai il magrebino avesse ottenuto ospitalità in un appartamento di Massa. L’uomo, che si trova in carcere a Ravenna, potrà chiarire qualche dubbio già nell’udienza di convalida che verrà celebrata tra oggi e domani davanti al gip del tribunale ravennate. Quindi, per competenza territoriale, le carte verranno poi trasmesse a Forlì.

Nel video che mostra l’accaduto, ripreso da un residente di corso Mazzini verso le 20.40 del 7 giugno scorso, si vedono tre uomini: uno appunto armato di accetta; un altro con in mano la sella di una bicicletta; e il terzo a mani nude. Chi se l’è vista brutta, è stato quest’ultimo: è su di lui che è stato commesso il tentato omicidio contestato dalla procura. Ovvero una volta rovinato a terra durante l’inseguimento, è stato raggiunto e bersagliato da un veemente colpo di accetta: all’ultimo è riuscito però a scansarsi di lato e il fendente ha centrato il selciato - ci troviamo tra corso Mazzini, il palazzo delle Poste e via Pedriali - generando una piccola esplosione di scintille dorate.

L’uomo che ha ripreso la scena, ha poi allertato la polizia: ma al loro arrivo, gli agenti hanno trovato in strada solo uno dei tre contendenti: questi - anche lui trentenne magrebino, regolare sul suolo italiano -, è stato poi portato in ospedale e dimesso in breve. In quanto al coetaneo connazionale sospettato di avere tentato di ammazzarlo, la polizia lo ha identificato grazie ai suoi precedenti, compreso un pregresso provvedimento di espulsione. Anche il terzo protagonista del video è stato identificato: pure lui sarebbe di origine magrebina e regolare.

Secondo quanto finora emerso, tutti e tre frequentavano un minimarket etnico della zona finito al centro di diverse proteste di residenti per via di situazioni di tensione tra clienti, di bivacchi e di schiamazzi notturni. Tutto congelato in altrettante segnalazioni alle forze dell’ordine che hanno portato a un provvedimento di chiusura amministrativa per 15 giorni firmato dalla questura di Forlì.

a.col.