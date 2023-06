Far west con accetta: resta in cella

È stato convalidato dal gip Corrado Schiaretti il fermo (avvenuto a Massa Lombarda) del trentenne magrebino sospettato per la scena da Far West in strada a colpi di accetta, verificatasi nei giorni scorsi in galleria Saffi a Forlì e immortalata in un video diventato virale sul web che lo vede sferrare un veemente colpo contro un uomo che riesce a scansarsi all’ultimo. Il magrebino, difeso dall’avvocato Federico Bosi, resta in cella a Ravenna con l’accusa di tentato omicidio. La svolta è arrivata grazie alle indagini della squadra Mobile forlivese coadiuvata per gli aspetti territoriali dai colleghi ravennati e di quelli del commissariato di Lugo. Durante l’udienza di convalida di ieri, il magrebino ha spiegato di essere stato aggredito dagli uomini immortalati nel video in un momento precedente e di avere inizialmente tentato di fuggire da loro. La versione però non ha convinto il giudice.