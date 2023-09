Fare a botte nei detti popolari

Bòt da öli sânt, botte da olio santo, percosse così pesanti da mandare all’altro mondo, ‘viaggio’ che va affrontato non prima di essere stati unti con l’olio santo. Quando i colpi sono fitti e numerosi, si dice: "L’à ciapê un frac d’bòt" (Ha preso un rovescio di botte), mentre in certe zone della Romagna, con lo stesso significato, prevale "L’à avù un scróll d’bòt". Ci sono botte che fanno non molto male, ma lasciano comunque il segno sulla pelle, l’ematoma, "e’ bazël". Quando s’intende fare a botte è opportuno seguire un consiglio dettato dall’esperienza degli anziani: "Chi va a fê al bòt, épa du sëc", chi va fa a fare le botte abbia due sacchi, uno per quelle che darà e uno per quelle che prenderà: sia preparato anche a buscarne.