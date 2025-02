Fare scienze in un’aula all’aperto, vicino al mare

La biodiversità è la ricchezza di forme di vita che si trovano in un ambiente. Questa definizione, come tante altre, si trova nelle pagine dei nostri libri e tra un laboratorio e l’altro cerchiamo di comprendere come funziona la realtà in cui viviamo. Ma perché non viverla? Ed eccoci allora in campo: ospiti di Legambiente che ci ha accompagnati alla foce del Bevano passeggiando in mezzo a una varietà di ecosistemi. Ma cos’è un ecosistema? Ci siamo immersi nella pineta tra gli pini dai colori olivastri e il marrone delle roverelle fino a raggiungere una zona di duna con bassi arbusti spinosi per proseguire fino alla foce del fiume Bevano. Quanti colori e suoni differenti in questo sentiero, tra zone allagate e asciutte, tra rami piegati dal vento ma ricoperti di licheni, tra pigne ormai cadute e funghi che si mostrano vivi lungo il sentiero! Arrivati alla foce il silenzio quasi magico ci ha fatto capire che noi eravamo ospiti di quell’ambiente.

Ma dove sono i lettini e gli ombrelloni? Non ci sono. Siamo in una zona protetta perchè questi ambienti sono un habitat naturale per tante specie di animali e piante particolari: sono ecosistemi fragili perché ci sono tanti attori in gioco, dal vento alla sabbia, dalle onde ai tronchi, alla stessa foce che con i suoi meandri modella il paesaggio.

Probabilmente non riusciamo a renderci conto dell’importanza di tali ambienti, anche se ci siamo immersi, ma le parole della nostra guida forestale ci fanno riflettere: queste zone sono un crocevia naturale per gli uccelli migratori stagionali ma anche per movimenti giornalieri di uccelli che si spostano da zone di riposo a zone di alimentazione. Per alcuni uccelli c’è una stretta associazione con questi habitat proprio nel periodo riproduttivo. Un esempio è il fratino che nidifica sotto alla vegetazione o sotto il materiale spiaggiato.

Scuola media ‘Baracca’ di Lugo, classi 1^A e 1^E Prof Elisa Banzola, Alessandra Arigò