Fare visita a una persona convalescente

Quando si va a far visita ad un convalescente in via di guarigione, cioè uno "mëz alvê", mezzo alzato, si dice sia utile farlo ridere per accelerare il miglioramento. A tal proposito la cultura contadina consigliava: "Cvând che l’amalê e’ sta bén, bsógna dì cvàtar fóti da cuntadén", quando l’ammalato sta bene bisogna raccontargli quattro storielle da contadino, cioè aneddoti divertenti e salaci che si raccontavano durante le veglie nella stalle. Prima di accostarsi al convalescente è tuttavia opportuno consultare un familiare per accertarsi delle condizioni. Se questi spiega che il malato "U n’fa véla" (Non fa vela) non è opportuno buttarla sul ridere perché può essere vicino "a bàtar a l’ós", a battere all’uscio, quello dell’aldilà.