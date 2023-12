"Sedativi al padre per la tresca con la matrigna": condannato

Ravenna, 13 dicembre 2023 – Lui, la matrigna e il padre di lui. Un triangolo amoroso diciamo ’un poco’ singolare. Che nella tarda mattinata di ieri è naufragato con la condanna di lui, un 25enne di origine straniera residente a Lugo, a tre anni di carcere.

Il giovane, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, dovrà inoltre pagare 7.000 euro di provvisionale alle parti civili (avvocato Giacomo Foschini) in attesa che il risarcimento complessivo venga eventualmente quantificato dalla sede civile del tribunale. Dei quattro capi d’imputazione, il giudice Antonella Guidomei lo ha assolto solo per un contestato episodio di spaccio in un bar lughese di fine luglio 2019.

Le parti civili sono due: il padre e il fratellino dell’imputato. E qui la storia s’infittisce. Perché, per quanto riguarda il genitore, il 25enne, assieme alla matrigna-amante (cioè in concorso materiale e morale; lei, una 46enne italiana, con l’avvocato Jessica Bandini aveva già patteggiato la pena), doveva rispondere di lesioni aggravate. Ma non pensate a cose del tipo bastonate, schiaffi, calci o affini.

In questo caso - secondo le indagini coordinate dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi - le lesioni sono legate a benzodiazepine o comunque a farmaci sedativi. I due amanti avrebbero insomma surrettiziamente spruzzato il 19 luglio del 2019 nel bicchiere del padre di lui e marito della donna, alcune goccine per stordirlo e avere così mano libera. Ma quei farmaci, non certo acqua di rose, avrebbero indotto nell’uomo un intorpidimento tale da farlo cadere al suolo fino e procurarsi così lesioni giudicate guaribili in almeno 20 giorni. Che dire poi della "diplopia perdurante", cioè di uno sdoppiamento ostinato della vista. Uguale lesioni aggravate perché procurate con un mezzo insidioso, il farmaco appunto.

Si arriva poi al non meno corposo capitolo dedicato ai contestati maltrattamenti sul fratellino: un pugno, alcune cinghiate, qualche bastonata, alcuni calci, e pure il lancio di un metro da carpentiere tanto da costringerlo a rimanere a casa da scuola per una ventina di giorni.

Tra i contestati maltrattamenti, figurano pure alcune offese oltre all’avere avuto rapporti sessuali con la matrigna nonostante l’imputato fosse consapevole del fatto che il fratellino stava assistendo a quei contatti intimi: una umiliazione insomma. Non pago - sempre secondo il capo d’imputazione - gli avrebbe inviato una chat falsa per convincerlo del fatto che la donna si prostituisse con tanto di fotocomposizione di lei in mezzo a particolari osceni maschili.

Sarebbe giunto a obbligarlo a rubare soldi al padre per farseli consegnare; e perfino a portare un panetto di hashish a un suo amico: in caso contrario, avrebbe riferito al genitore che il fratellino si drogava. E per rafforzare quella minaccia, sarebbe arrivato a nascondere un po’ di droga nello zainetto del giovane come prova a suo carico.

Da parte sua il 25enne ha sempre negato ogni accusa: tanto che il suo legale ha annunciato che, dopo il deposito (entro 90 giorni) delle motivazioni della condanna, farà ricorso in appello.

Non è la prima volta che la relazione segreta, giunge agli onori delle cronache locali. Era già successo quando la matrigna aveva raccontato di essere stata ricattata dal giovane, stordita con tranquillanti e violentata.

Inoltre, di fronte a incrinature della sua versione, aveva aggiunto di avere in effetti inviato sia al figliastro che al consorte alcuni suoi video intimi: ma aveva precisato di averlo fatto solo per paura delle minacce ricevute dal giovane. Lui era stato arrestato e poi scarcerato: e lei alla fine aveva deciso di patteggiare un anno per calunnia. A cui era seguito un ulteriore patteggiamento in continuazione con il primo per una pena complessiva di anno e un mese per il sedativo infilato di nascosto nel bicchiere del marito.