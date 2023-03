Farmaci nel caffè dell’ex moglie, i giudici: "Mentitore seriale, come nella vita"

Faenza, 28 marzo 2023 – "Platealmente contraddetto dalla realtà dei fatti, con alcuni passaggi che, nella loro smania difensiva, appaiono decisamente improbabili se non addirittura risibili". Lo scrive il presidente del Tribunale collegiale, Cecilia Calandra, nelle motivazioni della sentenza di condanna del 48enne cuoco faentino Remigio Scarzani: 16 anni per tentato omicidio, per aver tentato di uccidere l’ex moglie con somministrazione di farmaci nel caffè, nonché maltrattamenti e violenza sessuale.

La donna, scrivono i giudici – a latere Natalia Finzi e Cristiano Coiro – "con fatica e sofferenza" ha descritto le violenze e le angherie dell’uomo, col quale si era sposato a giugno 2009. Lo stesso nel 2016 aveva chiesto la separazione, a proprio dire “per darle una scossatina“ non sentendosi più considerato. In realtà, a luglio 2017 la moglie scoprì che Scarzani "conduceva una doppia vita ormai da anni", frequentando un’altra donna e "riuscendo a ingannare entrambe". Avviate le pratiche di separazione a ottobre, da quel momento per la moglie è iniziato il vero incubo. Il cuoco, pur avendo un proprio appartamento in affitto, e messo alla porta anche dalla seconda compagna, da metà 2019, si legge nella sentenza, "soggiornava ormai sempre più spesso a casa dell’ex moglie", senza averne le chiavi ma entrando "con la forza, aspettando fuori anche per ore" e "suonando il campanello di continuo". Il tutto, "pretendendo anche di avere nuovamente rapporti sessuali" e quando lei tentava di opporsi "diventava ancora più aggressivo e violento". Dopo l’omicidio di Ilenia Fabbri (febbraio 2021), Scarzani disse di Nanni: “quello è stato un coglione, io sono più bravo di lui. doveva andare lui a farla fuori“. A seguito di quei rapporti, intesi dalla ex moglie come vere e proprie violenze, la stessa aveva effettuato due interruzioni di gravidanza. Rapporti che, scrivono i giudici, "erano basati sul ricatto", pena il mancato pagamento degli alimenti.

Dal marzo 2020, in pieno lockdown, Scarzani si era trasferito quasi stabilmente dalla ex moglie, da subito insospettita dal fatto che fosse diventato improvvisamente gentile, preparandole il caffè al mattino. Dì lì a poco, cominciando ad accusare malesseri e formicolio alle gambe, un giorno, rimuovendo la cialda, la donna notò tra lo zucchero la presenza di pastiglie gialle tritate. Dopo la denuncia ai carabinieri di Brisighella, gli stessi posizionarono una telecamera, documentando che somministrazioni di Eliquis (anticoagulante) e Carvasin (vasodilatatore), potenzialmente in grado di provocare emorragie cerebrali, "andavano avanti da circa dieci giorni" quando l’uomo fu sottoposto a fermo, ed era arrivato a "raddoppiare e addirittura triplicare il dosaggio". Evidente, secondo il tribunale, l’intento omicidiario: "Il racconto dello Scarzani", laddove sosteneva che non lui, bensì lei, avrebbe voluto un ricongiungimento, e che i farmaci nel caffè servissero solamente a “calmarla“, "pecca di congruenza logica e di un minimo di credibilità". Significative, in quel periodo, le ricerche che l’uomo faceva su internet in tema di “successione mortis causa“. In udienza, "come nella vita", aggiungono i giudici, si è dimostrato "un mentitore seriale, incapace di ammettere la verità di fronte alle più plateali evidenze". Al contrario, pienamente credibile viene ritenuta la donna – era parte civile con l’avvocato Laerte Cenni, risarcita –, terrorizzata da possibili ritorsioni anche con l’uomo in carcere, ed "è impossibile sostenere che il suo sia il frutto di un ingegnoso piano per vendicarsi", quando la sola reazione, una volta appreso della doppia vita di lui, "quattro anni prima dell’arresto", era stata "chiedere la separazione".

Lorenzo Priviato