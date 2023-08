Farmacia nella struttura comunale In consiglio passa il cambio d’uso

Il consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera sul cambio di destinazione d’uso di parte di struttura comunale a Casemurate da adibire a farmacia, con 20 voti favorevoli (gruppi di maggioranza e Lista per Ravenna – Polo civico popolare), 1 voto contrario (Pri), 5 che hanno dichiarato di non partecipare al voto (Forza Italia Berlusconi per Ancarani Primavera Ravenna, Fratelli d’Italia, La Pigna città forese e lidi, Viva Ravenna).

Ha presentato l’atto l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte spiegando che, successivamente alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie urbane e rurali del Comune per il 2022, è stato deciso di esercitare il diritto di prelazione in riferimento ad una sede farmaceutica individuata al numero 46 in località Bastia e Mensa Matellica per il tramite di Ravenna farmacie srl, stabilendo come sede per la collocazione della stessa farmacia una porzione della struttura di proprietà comunale sita a Casemurate in via Bagnolo 60. L’assessore ha quindi chiesto al consiglio l’autorizzazione per il cambio di destinazione d’uso e ha fatto presente che l’intervento non comporta problematiche di impatto ambientale e tanto meno di carico urbanistico.

Il Pd ha affermato di non capire la contrarietà all’insediamento di un servizio utile ai cittadini grazie alla possibilità di coprire due delle sedi rimaste vacanti. Per la Lega la delibera non è votabile in quanto contiene errori di forma e quindi, essendo sbagliata, va ritirata per essere corretta.