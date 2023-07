Farmacie comunali a Sfera fino al 2038

Gli affari delle farmacie comunali di Lugo vanno a gonfie vele. Ne sono la prova i dividendi erogati al Comune dalla società Sfera che le gestisce e di cui lo stesso detiene, dal 2015 e fino al 2050, una quota pari all’8,8% circa. Dai 44.566 euro versati nelle casse comunali negli esercizi 2018 e 2019, si è passati ai 71.305 del 2020, ed ai 61.162 del 2022 con una unica flessione nel 2021 quando i dividendi erogati sono stati pari a 42.548 euro. Per il 2023 la cifra ipotizzata ammonta a 88.642 euro. Tali somme vanno ad aggiungersi al flusso generato dai ricavi derivati dai canoni di affitto di azienda e che mediamente ogni anno raggiungono i 370.000 euro, importo medio calcolato nel periodo 2016-2022. Alla luce dei risultati economici raggiunti, la Giunta ha deciso non solo di rinnovare l’affidamento della gestione delle farmacie comunali a Sfera, ma anche di prorogare il contratto di affitto di azienda in scadenza il 1° aprile del 2025, fino all’anno 2038. Sempre nella stessa seduta giunta si è deciso di ridimensionare il canone di affitto di azienda pagato attualmente da Sfera e composto da una quota fissa di 97.249 euro ed una quota variabile pari al 5,5% calcolata sui ricavi derivati da vendite, prenotazioni CUP e ricavi DPC a 30.000 euro, cifra che potrà essere modificata nel momento in cui la società andrà a predisporre il nuovo piano industriale 20252027. La decisione è maturata anche il relazione agli interventi che Sfera sta sostenendo per il trasferimento della Farmacia comunale n. 1 dalla sede di via Felisio alla nuova, presa in affitto direttamente dal proprietario dell’immobile, all’interno del Superstore Conad di Madonna delle Stuoie. I costi di allestimento a carico di Sfera sono quantificati in oltre 250.000 euro. La società continuerà anche a far fronte alle spese di manutenzione della vecchia sede di via Felisio utilizzata come deposito e magazzino. "Le analisi annualmente effettuate – si legge nella delibera di giunta - hanno evidenziato come il modello di gestione delle farmacie comunali attraverso Sfera S.r.l., società in house considerata società di interesse generale in relazione alle modalità di svolgimento del servizio, sia ottimale per il Comune di Lugo, e che difficilmente sarebbe possibile conseguire un equilibrio economicofinanziario con una gestione diretta da parte del comune. La società Sfera. S.r.l. – si legge infine - fin dal 2015 ha operato una serie di investimenti sulle farmacie comunali, sia da un punto di vista strutturale che organizzativo, quantificabili per la sola parte strutturale in quasi 300.000 euro".

Monia Savioli