Farmacista procurava doping a ciclista Truffa da 40mila euro al servizio sanitario

Grazie a una farmacia del Ravennate, costosi farmaci ad azione dopante venivano ceduti a un ciclista professionista. Sono i contorni di una truffa ai danni del servizio sanitario regionale da 40 mila euro svelata dai carabinieri del Nas di Bologna. L’indagine, coordinata dalla procura di Ravenna, è scattata da una segnalazione del dipartimento farmaceutico dell’Ausl Romagna circa anomalie su ripetuti rimborsi richiesti dalla farmacia in questione in relazione alla dispensazione a carico del servizio sanitario regionale di numerose confezioni di farmaci ad azione dopante. Nello specifico si trattava di medicinali con principio attivo del tipo Eritropoietina Alfa (Epo), usati illegalmente – si legge in una nota dell’Arma – nell’ambiente delle competizioni ciclistiche per aumentare la produzione di globuli rossi nel sangue e migliorare le prestazioni degli atleti.

Gli approfondimenti dei militari bolognesi hanno permesso di delineare indizi definiti “gravi” a carico di un farmacista che procurava il medicinale in questione richiedendone poi il rimborso al servizio sanitario regionale tramite ricette compilate con dati anagrafici di soggetti ignari, falsamente firmate e timbrate con dati di medici inconsapevoli. Una volta ottenuti, i costosi farmaci venivano ceduti a un ciclista professionista, impegnato in diverse competizioni internazionali. Le attività investigative hanno permesso di quantificare la truffa, protrattasi per diversi anni, in circa 40 mila euro di danno erariale. Per quanto riguarda il farmaco in questione, si presenta sottoforma di soluzione iniettabile. Secondo quanto riportato dai siti di settore – ad esempio quello dell’ospedale Bambino Gesù –, è indicato nel trattamento dell’anemia sintomatica (carenza di globuli rossi) in pazienti con insufficienza renale cronica e pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. L’Eritropoietina Alfa inoltre può essere prescritta anche per aumentare la produzione di globuli rossi in pazienti che fanno parte di un programma destinato alla donazione di sangue. Infine, il farmaco può essere utilizzato per ridurre le trasfusioni di sangue in caso di interventi chirurgici ortopedici importanti. L’Eritropoietina aumenta il numero di globuli rossi nel sangue rendendolo meno fluido: per tale ragione si possono avere effetti collaterali gravi come ictus o eventi tromboembolici. Negli ultimi anni l’Epo è divenuta una delle sostanze dopanti più famose soprattutto per via di una serie di casi celebri di doping registrati nel ciclismo.