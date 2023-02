Farmaco errato a paziente allergica Condannato ex direttore Dentix

Era accusato di lesioni colpose per avere prescritto un farmaco contenente penicillina a una paziente che gli aveva detto di esserne allergica e che, dopo averlo assunto, era svenuta. Ieri il giudice onorario Roberta Bailetti ha condannato a un mese di reclusione – la Procura ne chiedeva tre – un 39enne ex direttore sanitario del centro odontoiatrico Dentix Italia, sede di Ravenna, poi fallito. Alla paziente, 50enne all’epoca dei fatti che risalgono all’aprile 2019 e parte civile con la tutela dell’avvocato Antonio Luciani, il tribunale ha inoltre riconosciuto una provvisionale risarcitoria di 3000 euro.

Dopo l’intervento di impianto dentale, una volta a casa la paziente aveva assunto il farmaco prescrittole dal dentista, per poi svenire praticamente tra le braccia dell’amica che aveva fatto in tempo a chiamare, dicendole di non sentirsi bene. Una volta giunta in ospedale, le iniezioni praticate l’avevano fatta rinvenire velocemente, nel giro di un’ora si era ristabilita e all’indomani era stata dimessa con una prognosi di zero giorno. A seguito della sua denuncia, presentata nei confronti del dentista che aveva eseguito l’intervento, secondo l’accusa lo stesso le aveva prescritto Amoxcillina, nonostante la donna nella scheda di anamnesi avesse indicato di esserne allergica. L’equivoco andava ricondotto a una ricetta confusa, contenente cancellazioni e sottolineature, che il dentista aveva consegnato alla paziente. Secondo il difensore dell’imputato, avvocato Andrea Mazzacani, il medico del pronto soccorso aveva trovato dopo un’ora la donna senza sintomi, il fatto che fosse svenuta a causa di uno choc anafilattico non è stato provato e alla successiva visita dal dentista, per togliere i punti, non aveva lamentato alcunché. Infine, "una sottolineatura era stata interpretata come cancellazione dal farmacista" dal quale si era recato "non la paziente, ma una sua amica".

La parte civile, con l’avvocato Luciani, ha rimarcato in arringa un tentativo del dentista, "con saccenza", di fare ricadere le colpe sulla paziente, la quale "se non fosse riuscita a chiamare in tempo l’amica e a farsi portare al pronto soccorso, probabilmente avremmo dovuto celebrare un altro tipo di processo...". Dentix sarebbe poi divenuta nota in ragione del fallimento, che aveva lasciato un centinaio di ravennati con contratti di finanziamento in essere a fronte di cure non godute.

l. p.