Fascicolo elettronico, come imparare a usarlo

Fascicolo sanitario elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare a tutta la popolazione, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari semplificandoci la vita, Ausl Romagna promuovere su tutto il territorio, a partire dal 30 ottobre, un nuovo ciclo di incontri informativi. Nel Ravennate gli incontri si svolgeranno:  il 30 ottobre a Ravenna dalle 14.30 alle 16.30 presso il Cmp in via Fiume Montone Abbandonato 134. Il 6 novembre a Lugo, dalle 14.30 alle 16.30 presso la sala ’C’ (ex bar) Padiglione C – presidio ospedaliero di Lugo, in viale Masi. L’ 8 novembre a Faenza dalle 14.30 alle 16.30 presso la sala del Consiglio comunale, il 15 novembre a Cervia dalle 14.30 alle 16.30, la sala delle riunioni dei Servizi Tecnici Comunali, piazza XXV Aprile 11.