‘FAtardi’ dal 31 ottobre. Navetta gratuita tra centro e via Granarolo

Sicurezza e incentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici. Parte con questo presupposto il progetto ‘Fa Tardi’, che per la prima volta prevede un collegamento sperimentale di navetta gratuita serale dal Duomo alla zona di via Granarolo fino alla multisala Cinedream e oltre a Faenza. Il lancio dell’iniziativa è previsto il 31 ottobre e la sperimentazione si prolungherà fino alla fine di dicembre. Il nuovo servizio di mobilità è stato presentato ieri a Casa Spadoni, che costituisce anche una delle tappe del percorso del collegamento realizzato in collaborazione con Co.Er.Bus e Autotrasporti Fiorentini. In pratica il venerdì e il sabato, dalle 20 all’1 di notte, ogni 30 minuti, una navetta eseguirà il percorso tra via Granarolo e il centro città. Le fermate previste sono state individuate in prossimità dei pubblici esercizi: Caffè del Viale in zona stazione, La Birreria poco oltre il distributore di benzina, il ristorante Casa Spadoni. Quindi la navetta proseguirà fino al Cinedream, dove c’è anche il bar Ebe e quasi fino al casello autostradale, nell’altro punto di interesse dove è presente il Bar 99% con i tavoli da biliardo. Poi tornerà fino al centro storico.

Oltre a essere il primo collegamento serale nei weekend, la linea collegherà tutti i punti di interesse giovanile e non, al di fuori del centro storico, lungo un percorso che soprattutto nel weekend prevedeva il raggiungimento degli esercizi solo con veicoli motorizzati. Per il sindaco di Faenza Massimo Isola, ieri presente insieme all’assessore con delega alla mobilità Luca Ortolani, alla dirigente Nadia Carboni e ai rappresentanti degli esercizi coinvolti: "L’iniziativa porterà molteplici benefici promuovendo una mobilità più consapevole e, al tempo stesso, un modo di vivere la città che mette al centro la salute e il benessere dei più giovani".

Damiano Ventura