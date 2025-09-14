"Fate venire la famiglia di Ameer, bimbo palestinese ferito dalle bombe"

Il secondo capitolo della vita di Heba, 40enne palestinese fuggita da Gaza insieme ai suoi tre figli, ha il suo fulcro nel centro Inail di Budrio, nel Bolognese: qui il più giovane dei figli di Heba, Ameer, di dieci anni, dovrà seguire un complicato iter di ricostruzione tramite protesi di parte del piede, necessario per ricucire gli squarci aperti sul suo giovane corpo da un bombardamento israeliano. Proprio per consentire a Heba di essere quanto più vicina possibile ad Ameer, il Centro di accoglienza Balducci, a Bologna, da settimane sta cercando a lei, ad Ameer, e agli altri due figli Ali e Malak, una casa in Emilia Romagna, nella cornice del Sistema di accoglienza e integrazione organizzato dal Ministero dell’Interno. È qui che Faenza è entrata nella storia personale di Heba, momentaneamente alloggiata nel basso Friuli: in città a breve dovrebbe liberarsi un posto fra i venticinque riservati all’accoglienza di gruppi familiari di rifugiati disponibili in città. "Una famiglia congolese infatti – spiegano Alessandra Cavina e Antonella Baccarini, impegnate in varie attività di sostegno alla causa palestinese – a breve terminerà il proprio percorso nel Sistema di accoglienza, ma perché possa uscirne definitivamente è necessario non solo che uno dei genitori lavori, circostanza già in essere, ma anche che abbiano un appartamento in cui sottoscrivere un regolare contratto di affitto. Trovarne uno a Faenza, in questo momento storico, è tutt’altro che facile: per questo lanciamo un appello a chiunque voglia aiutare questa famiglia, e con lei, indirettamente, quella di Heba e dei suoi tre figli".

La famiglia di Heba non sarebbe la prima originaria della Palestina a risiedere a Faenza: un popolare ristorante affacciato su piazza delle Erbe, non più riaperto dopo l’alluvione 2023, ha avuto a lungo gestori palestinesi. La famiglia di Heba è riuscita a fuggire dalla Striscia di Gaza nel 2024, in direzione dell’Egitto, grazie a un permesso umanitario rilasciatole proprio in virtù delle gravissime ferite di cui era stato vittima il figlio più piccolo. "Purtroppo non tutta la famiglia è potuta partire – rivela Sara Rosso, operatrice del Centro Balducci – il padre dei tre bambini arrivati in Italia e il figlio più grande, maggiorenne, sono rimasti nella Striscia di Gaza. Il che è già di per sé una fonte di grande sofferenza per Heba". A questo si sono da poco aggiunte notizie che hanno ulteriormente aumentato lo stato di prostrazione della famiglia: "Il figlio più grande non ha ottenuto il permesso di ricongiungersi al resto dei parenti qui in Italia". Lo stato di malnutrizione e denutrizione conclamata in cui versa gran parte della popolazione di Gaza non è infatti stato sufficiente per ottenere un lasciapassare dettato da emergenze sanitarie. "E senza di lui neppure il marito di Heba vorrà mai partire, quindi significa che entrambi rimarranno a Gaza". Sono insomma ore drammatiche: per questo il Centro accoglienza Balducci e la rete attivatasi a Faenza ribadiscono il loro appello per consentire alla famiglia congolese di trovare un appartamento in affitto, permettendo così a Heba di raggiungere Faenza.

Filippo Donati