Fatturato record per Deco Industrie: 226,5 milioni di euro Durante l'assemblea di bilancio, la cooperativa Deco Industrie di Ravenna evidenzia una crescita generale nonostante le difficoltà del 2023. Il fatturato consolidato è aumentato del 16%, superando i 200 milioni di euro, con positivi dati di redditività e diminuzione del debito. Prospettive di crescita per il 2024, ma prudenza per i cambiamenti rapidi del contesto.