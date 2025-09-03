Scoperto giro internazionale di fatture fantasma: maxi-frode da oltre 2 miliardi e sequestri per 40 milioni

Ravenna, 3 settembre 2025 – Un vortice di fatture false, società di comodo all’estero e prezzi ‘creativi’ per aggirare il Fisco: è la rete di frodi scoperta dalla Guardia di Finanza di Ravenna nell’operazione ‘Ghost Credits’. L’indagine, coordinata dalla Procura Europea (sede di Bologna), ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 40 milioni di euro nei confronti di due società italiane, una con sede in provincia di Ravenna e l’altra nell’hinterland romano.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, si tratta della più rilevante ‘frode carosello’ individuata sul territorio provinciale: un sistema sofisticato, esteso a livello europeo, che avrebbe consentito la creazione di indebiti crediti Iva e vantaggi illeciti stimati in oltre 2 miliardi di euro tra il 2015 e il 2022. Le fatture false sarebbero state emesse da più di 70 società con sede in Italia e in vari Paesi, tra cui Svizzera, Curacao, Belgio, Lettonia, Olanda e Ungheria.

Gli accertamenti sono partiti dal settore del software e dei prodotti informatici. L’analisi dei prezzi di vendita, talvolta inferiori persino a quelli praticati dalle case madri, ha acceso il sospetto degli inquirenti. Da lì, attraverso intercettazioni e chat acquisite, è emersa la consapevolezza degli amministratori e di alcuni dipendenti di operare in un ‘mercato grigio’ o addirittura ‘creativo’. In un caso, l’azienda ravennate riusciva a vendere un prodotto al prezzo che normalmente avrebbe dovuto pagare al produttore ufficiale, ottenendo comunque un margine superiore al 10%.

Il meccanismo non solo falsava la concorrenza, ma portava a indebiti rimborsi Iva e a compensazioni fiscali irregolari. Per la società ravennate, l’accusa riguarda l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 128 milioni di euro, con una sottrazione al Fisco stimata in 27 milioni. Alla società romana vengono invece contestate false fatture per 53,5 milioni di euro e l’evasione di imposte per 12 milioni.

Complessivamente, i sequestri hanno colpito conti correnti e polizze per circa 21 milioni di euro, immobili per 6,5 milioni, quote societarie per 460 mila euro e perfino due auto d’epoca. Per alcune quote societarie è stata proposta la nomina di un amministratore giudiziario, così da garantire la continuità aziendale.

Le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabili. La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione si inserisca in una strategia più ampia di contrasto alle frodi fiscali transnazionali, volte a tutelare i bilanci pubblici e la libera concorrenza.