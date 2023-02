Faventia Sales pronta a mostrare i contratti ad Area Liberale

Da giorni molti si chiedono se Faventia Sales dirà sì alla richiesta del consigliere di Area Liberale Gabriele Padovani di vedere i contratti d’affitto sottoscritti per i locali del complesso. Stando a quanto emerge, Faventia Sales sarebbe disposta a scoprire le carte, almeno privatamente. Nel mirino di Area Liberale c’è un contratto in particolare, per il quale Padovani intende verificare l’esistenza di un eventuale conflitto d’interessi tra una figura di rilievo all’interno di Faventia Sales e una persona a lui vicina. "Non abbiamo nulla da nascondere, tutto è avvenuto in maniera regolare", assicura il presidente Luca Cavallari. "Una richiesta formale da Palazzo Manfredi non ci è ancora arrivata, ma se un consigliere comunale vorrà visionare i documenti allora glieli mostreremo".

Non è chiaro se i contratti saranno resi pubblici o se ci si limiterà invece a mostrarli ai consiglieri che ne faranno richiesta: secondo questi ultimi tuttavia la prima ipotesi coincide con la seconda. "Mostrarli ai consiglieri comunali significa garantire ai cittadini di poterne prenderne visione", sintetizza Area Liberale. Quello che le opposizioni vogliono verificare è che tutti i contratti siano sottoscritti a canoni di mercato e non attraverso importi "di favore", e capire fino a che punto alcuni di questi contribuiscano a mantenere in positivo il bilancio di Faventia Sales, e dunque a tenere in piedi la SpA. Capitoli di una battaglia – quella delle opposizioni per condurre alla liquidazione della SpA (scenario tutt’altro che malvisto da parte di alcuni dei soci) – che pare destinata a proseguire ancora a lungo.