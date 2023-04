Faventia Sales, sabato l’evento pubblico dal titolo ’Sono un caregiver?’

Si parlerà della figura del caregiver sabato 6 maggio, alle 10, nell’Aula 3 del complesso di Faventia Sales: l’evento pubblico, dal titolo ’Sono un caregiver?’, mira a fare luce su una figura emersa prepotentemente nel dibattito pubblico per la prima volta nel corso della pandemia di Covid-19, e da allora sotto i riflettori per la rilevanza in una società, come quella italiana, che almeno per qualche decennio – salvo robusti cambiamenti nella popolazione residente – è destinata ad essere fra le più anziane al mondo.

Il caregiver familiare "è la persona che presta volontariamente cura ed assistenza ad un proprio caro non autonomo e con necessità di ausilio di lunga durata". Fra gli interventi in programma quello dell’assessore al Welfare Davide Agresti, di Simonetta Puglioli, dirigente del Settore politiche sociali, di inclusione e Pari opportunità per la Regione Emilia Romagna, della direttrice del distretto sociosanitario di Faenza Donatina Cilla, e della dirigente del Servizi sociali per l’Unione della Romagna faentina Antonella Caranese. Modererà l’incontro Barbara Bentivogli, presidente di Anffas Emilia Romagna, associazione coinvolta così come Avulss, Grd e Anmic. Sarà videocollegato il noto giornalista radiofonico Gianluca Nicoletti, da anni impegnato sul tema. Nel corso dell’incontro verrà presentato il percorso che può consentire di essere riconosciuti come caregiver ed accedere ai servizi messi in campo dall’Unione in collaborazione con l’Ausl.

f.d.