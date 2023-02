Favola per i piccoli in biblioteca

Per ‘M’illumino di meno’, nella sala ‘Biagi’ di Casola Valsenio, lunedì 20 e giovedì 23 febbraio alle 15 va in scena un’iniziativa nell’ambito di un progetto didattico per le scuole elementari. Per iniziativa della biblioteca comunale, il gruppo di teatro amatoriale ‘La Partecipanza’ di Casola, rappresenterà la favola ‘Malipù, Kalipè e l’eclisse di sole’ che mette in evidenza il rapporto tra l’energia luminosa e la natura: anch’essa può illuminarsi di meno. La storia, scritta da Marco Mancinella, coordinatore de ‘La Partecipanza’, narra le vicende del principe Malipù del regno della luna e della principessa Kalipè del regno del sole. Il cui padre e sovrano dichiara guerra al regno della luna, accusandolo di rubargli i raggi per farsi bella durante la notte. I principi s’innamorano e fanno in modo che la luna baci il sole che brilla sempre meno, fino all’abbraccio della luna. Le vicende vengono narrate e danzate da Romana Fabbri, Roberto Rinaldi Ceroni, Cinzia Caruso, Rina Baldassarri, Roberto Morini, Marco Mancinella, Silvia Bandini, Paola Pozzi.

b.s.