‘Favolando’ con Bearzatti e Ioanna

Due musicisti spettacolari, travolgenti e originalissimi. ’Favolando’ è il nome del loro concerto in programma stasera all’Auditorium Corelli di Fusignano. Sul palco, alle 21, saliranno Francesco Bearzatti & Carmine Ioanna. Il primo suona il sax tenore, clarinetto; Ioanna sarà invece impegnato alla fisarmonica. Il concerto segna il quinto passaggio dell’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads a Fusignano.

Il progetto ’Favolando’ contamina le sonorità popolari con il jazz, la musica contemporanea e la world music. ’Favolando’, (nome del disco pubblicato nel 2019 su etichetta Artesuono) è il frutto di un lungo percorso condiviso dai due artisti, essendo stato realizzato dopo un paio di anni di attività dal vivo. La dimensione live consente a Bearzatti e Ioanna di dare libero sfogo alla loro voracità stilistica: l’inarrestabile flusso dell’improvvisazione è un trampolino per saltare da uno stile all’altro senza pregiudizi estetici. Il gioco improvvisativo è portato alle estreme conseguenze, tanto che fa poca differenza se i pezzi eseguiti sono composizioni originali, brani tradizionali o libere improvvisazioni.

La carriera di Bearzatti (nato a Pordenone nel 1966) si svolge da tempo su una dimensione internazionale. La formazione col quale più si identifica è il Tinissima Quartet ma si dedica comunque a numerose altre collaborazioni, come dimostra questo duo dalla strumentazione insolita ma non inedita (tra i rari precedenti storici dell’abbinata sax-fisarmonica si ricordano Richard Galliano con Michel Portal e, dalle nostre parti, Simone Zanchini con Stefano Cantini). Carmine Ioanna, nato ad Avellino nel 1985, si forma sia come pianista che come fisarmonicista seguendo gli studi classici. Il jazz è comunque da sempre parte dei suoi interessi.

Biglietti, interi 15 euro; ridotti 13. Info: Jazz Network 0544-405666 e www.crossroads-it.org. Biglietteria serale dalle ore 19:30: 338-2273423.