Favole indiane come "alfabeto dell’umanità"

Dall’India del Brahmanesimo, passando per i territori della Persia zoroastriana a quelli arabo-islamici, fino alla Francia di La Fontaine; dalle iconografie dei templi del Karnataka, attraversando le miniature islamiche sino al battistero di Parma. Quest’anno l’antichissimo peregrinare di Panchatantra, celebre raccolta di favole indiane risalente al III secolo, ha una nuova destinazione: Lido Adriano. Da oggi al 2 giugno Ravenna Festival ospita in prima Panchatantra o le mirabolanti avventure di Kalila e Dimna del Grande Teatro di Lido Adriano, nato dal dialogo fra artisti e operatori di Ravenna legati alla cosmopolita località della riviera e attorno all’attività del Cisim.

L’appuntamento è sempre alle 20 al Cisim (viale Parini 48), protagonista il Coro composto da un centinaio di giovani e adulti, attori, cantanti, musicisti di diverse culture e provenienze che attraverso una serie di laboratori si sono confrontati con un capolavoro che rivela le radici composite (e orientali) dell’Occidente. Su drammaturgia di Tahar Lamri, con la direzione artistica di Luigi Dadina e Lanfranco Vicari, in arte Moder, e le musiche originali di Francesco Giampaoli col contributo di Enrico Mao Bocchini, lo spettacolo è una co-produzione Cisim|Lodc e Ravenna Festival, in collaborazione con Equidistanze | Residenze Artistiche, Ravenna Teatro / Albe, ABA Ravenna - Accademia di Belle Arti di Ravenna e il Comune di Ravenna. "Oggi nel mondo si moltiplicano anatemi e esclusioni, intolleranze e massacri – scrive il regista Luigi Dadina – e il nostro lavoro a Lido Adriano, la nostra periferia multietnica, parte da queste favole che, come dice Tahar Lamri, sono l’alfabeto dell’umanità, viaggiano senza fermarsi, ci svelano i meccanismi delle nostre anime, sono la testimonianza del fatto che condividiamo cultura e storie. Non ci chiediamo più quante persone hanno aderito quest’anno al nostro viaggio, sono tanti e tanti di loro erano già con noi lo scorso anno, di tutte le età e nazionalità, romagnoli o con radici in altre regioni, paesi, continenti. (…) Tutto questo a Lido Adriano, dove i condomini ospitano persone che vengono da lontano, con i loro canti, quelli che i figli forse non conoscono più, con le loro favole, dimenticate e poi forse ricordate".

A partire dall’adattamento curato da Tahar Lamri e basato sulla traduzione araba, lo spettacolo ruota attorno al primo racconto del libro: la storia di un’ambizione diventa così una storia di manipolazione delle informazioni; storia di uno straniero – il toro – che diviene vittima di diffamazione; storia di un’amicizia, quella fra il toro e il leone, che finisce per trasformarsi in un rapporto di diffidenza e ostilità. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; biglietti: posto unico non numerato 10 euro; under 18: 5 euro.