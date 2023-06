FdI, "Amministrazione scellerata, l'antenna contro i cittadini" - Ravenna

Anche le opposizioni di centrodestra, in consiglio comunale, vanno all’attacco. "Ancora una volta l’amministrazione comunale agisce senza tenere in alcun conto le esigenze ed i bisogni dei ravennati, e soprattutto in barba ad ogni regola di prudenza e cautela per la salute dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili: i bambini". Lo scrive Renato Esposito, vice capogruppo di Fratelli’d’Italia, in un question time al sindaco di Ravenna. "Di questa antenna che alta 30 metri davvero non se ne sentiva l’esigenza – spiega l’esponente Fd’I –, e perché poi ai cittadini non è stato comunicato nulla? È davvero incomprensibile poi la scelta del sito, una zona urbana densamente abitata con un parco pubblico ed una scuola elementare, una scelta scellerata fatta davvero alle spalle e contro l’interesse dei cittadini, a cui questa amministrazione non ha avuto neanche il coraggio di rivolgersi per chiederne il consenso".

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, ha presentato a sua volta un’interrogazione, rilevando come "nella stessa zona, a poche decine di metri, è presente un altro ripetitore posto sul tetto di un condominio"