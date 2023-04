Fd’I, confronto sulle idee: "Sanità, sicurezza e scuola"

La campagna elettorale di Fratelli d’Italia, a Lugo, è ufficialmente iniziata con l’incontro organizzato nel pomeriggio di domenica ‘Bassa Romagna, idee, progetti e obiettivi’. Un incontro tenutosi nel Salone Estense ricco di interventi di cittadini e rappresentanti anche di altre forze politiche, locali e non, dai quali sono emersi spunti e idee. "Non possiamo arrivare a soli due mesi prima delle amministrative senza aver identificato un programma e un candidato – sottolinea Rudi Capucci, Coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.

"Occorre lavorare per tempo. L’incontro organizzato è stato propedeutico a questo obiettivo. Al momento siamo alla ricerca di una personalità che voglia candidarsi e abbia nella propria agenda una visione programmatica che tenga conto delle istanze del territorio". Il tavolo di confronto aperto domenica ha identificato alcuni dei temi principali sui quali si focalizzerà l’attenzione del gruppo. "Prima di tutto la sanità – sottolinea Capucci –. Poi la formazione. Sul nostro territorio operano aziende che hanno un respiro internazionale e che hanno bisogno di personale preparato. Per questo è fondamentale e strategica l’integrazione fra formazione e mondo del lavoro. Poi le infrastrutture, intese come elementi strategici per lo sviluppo e infine l’agricoltura che rappresenta ancora il settore primario del territorio per valenza e numero di addetti. Per questo pensiamo alla creazione di uno sportello per l’agricoltura in cui sia possibile trattare i temi espressamente legati a quell’ambito.

"Un altro tema – prosegue – per il quale vorremmo più impegno è la sicurezza. Ci sono opportunità che possono essere colte, progetti finanziati per rendere più sicuro il territorio, attraverso ad esempio l’installazione delle telecamere". La visione di Fratelli d’Italia comprende anche la gestione di eventi. "Un esempio, che propongo anche a coloro che stiamo incontrando alla ricerca del candidato giusto, è quello della città di Lucca che ha 40mila abitanti e organizza eventi di portata internazionale. A Lugo – sottolinea Capucci - abbiamo il Pavaglione che potrebbe essere il luogo giusto per ospitare eventi di portata internazionale e ridare vita al centro. Dobbiamo uscire dall’ottica provinciale che arrocca ogni gruppo politico alle proprie segreterie – continua –. Le potenzialità ora ci sono e si è visto a livello nazionale. Ora si tratta di lavorare su un cambio di passo della politica locale. Quello che è certo è che senza idee chiare non si va da nessuna parte. L’invito che lanciamo a chi può essere interessato a condividere con noi questo tipo di percorso – conclude – è di farsi avanti".

Durante l’incontro di domenica è stato formalizzata anche la nomina di Riccardo Vicari, Responsabile alle politiche giovanili di Fratelli d’Italia Bassa Romagna come Referente Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Monia Savioli