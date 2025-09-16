FdI e il centro Spartaco: "Serve un bando pubblico con regole ben precise"

Legalità, trasparenza e rispetto dei beni comuni con un bando per l’assegnazione. Il caso del Centro sociale autogestito Spartaco di via Chiavica Romea 88 a Ravenna è – secondo Fratelli d’Italia - un caso emblematico di cattiva amministrazione ed è il simbolo di come a Ravenna si siano tollerate violazioni, disattese regole e sprecate risorse pubbliche. "Documenti ufficiali di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e delibere comunali dimostrano – spiega il capogruppo in Consiglio comunale Nicola Grandi - una gestione fallimentare, che solleva profili politici, contabili e penali". A partire dalla domanda se le multe comminate (44.000 euro) siano state incassate, dalla diffida alla restituzione delle chiavi, verbale di riconsegna, foto e inventario fino alla messa in sicurezza immediata dell’immobile, rispetto delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e trasmissione degli atti a Procura e Corte dei Conti.

"E per il futuro – spiega Grandi – serve un bando pubblico trasparente, solo per soggetti giuridici con responsabilità patrimoniali e niente più affidamenti ‘all’amico dell’amico’. La Giunta ha affidato gratuitamente un bene pubblico a un gruppo informale, senza garanzie giuridiche o patrimoniali, ha scritto regole che non ha mai fatto rispettare e alcuni degli assessori che votarono quella delibera sono ancora oggi in Giunta". E Spartaco ha da sempre creato problemi con proteste dei residenti per rumori e feste notturne e per attività non autorizzate, perché se la concessione prevedeva solo attività culturali indicate nei progetti, in realtà si tenevano concerti, feste, banchetti, somministrazione di alcolici, bombole di gas, cavi elettrici volanti.

Così, a settembre 2021 il blitz della Polizia Locale che trova 100 persone, palco, musica, cibo e bevande servite senza autorizzazione e serve l’intervento di Polizia e Carabinieri per ristabilire l’ordine. In quell’occasione furono elevate sanzioni per oltre 44.000 euro (non si sa se pagate). A quel punto la Polizia Locale chiese la revoca della concessione ma il Comune non ha mai proceduto e gli stessi referenti restano assegnatari. Poi ancora vicissitudini, fino all’incendio di maggio (nella foto).

Giorgio Costa