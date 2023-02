FdI e Lega all’attacco sul nuovo dirigente

Anche a Faenza polemiche sulla nomina di Nicola Magrini alla guida dell’Unità Operativa complessa ’Qualità e Governo Clinico’ dell’Ausl Romagna. L’ex direttore dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, dimissionato dal Governo Meloni, ha ottenuto un incarico per i prossimi cinque anni in Romagna (146mila euro all’anno circa). Ma Fratelli d’Italia ha depositato una mozione sulla vicenda. Il capogruppo Bertozzi afferma che questa nomina viene fatta "dopo aver lamentato in ogni sede il taglio agli stanziamenti per la Sanità, la carenza di personale ospedaliero, la carenza di medici e assistenti di Pronto Soccorso". E poi sostiene "con lo stipendio riconosciuto al dirigente si sarebbe potuto assumere un nuovo medico di pronto soccorso in almeno il 50% degli ospedali dell’Ausl Romagna". Sul tema il consigliere regionale leghista Andrea Liverani ha annunciato un’interrogazione.

L’Ausl ha replicato: "In questi cinque anni le procedure selettive per il conferimento di incarichi a seguito di posti vacanti o pensionamenti sono state in Ausl Romagna oltre 75 e non hanno suscitato mai alcun clamore; gli incarichi dirigenziali e il relativo compenso, come anche nel caso del dottor Magrini, sono stabiliti dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza sanitaria, pari in questo caso, a 146.031,67 euro annui; la selezione in questione, in relazione alle caratteristiche della multidisciplinarietà del ruolo da ricoprire, era rivolta a dirigenti di area sanitaria, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

Risulta francamente incomprensibile la polemica pretestuosa apertasi in questi giorni".