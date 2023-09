Fdi: "Il Governo ha stanziato parecchi fondi" Il Pd: "Erano già previsti, non per l’emergenza"

"Siccome nessun sindaco della Bassa Romagna ha comunicato questa notizia, assumiamo questo onere". E Fratelli d’Italia su Facebook procede a elencare alcune cifre, riportando che si tratta i fondi del Governo per il post alluvione: 1 milione e 360mila euro per Lugo, 834mila per Bagnacavallo, 604mila per Alfonsine, 518mila per Massa, 465mila per Conselice, 348mila per Fusignano, 328mila per Cotignola e 192mila per Sant’Agata.

Parole che hanno fatto arrabbiare il Pd della Bassa Romagna e diversi sindaci. "Scambiare l’erogazione del fondo di solidarietà comunale per nuove risorse stanziate dal Governo per i comuni alluvionati è una mistificazione che va denunciata – dice Davide Pietrantoni, coordinatore del Pd in Bassa Romagna –. Fin qui sarebbe già grave, ma accusare i sindaci di essere reticenti su questi trasferimenti perché sono fondi del Governo, lo è ancor di più". Spiega poi Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine: "È il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito Imu di spettanza dei comuni stessi (...) Soldi che i comuni dovevano già avere". Daniele Bassi, sindaco di Massa, è sul piede di guerra: "La diffusione delle notizie inesatte contenute nel post di Fratelli d’Italia deriva da cialtronesca malafede o ignoranza?"