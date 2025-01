FdI, si dimette Capucci. Coordinatore è Grandi

Cambio al vertice di Fratelli d’Italia in ambito locale. Dopo le dimissioni da coordinatore per la Bassa Romagna di Rudi Capucci, a ricoprire il medesimo ruolo per la città di Lugo, sarà l’attuale capogruppo in consiglio comunale, Gianmarco Grandi. Negli altri comuni della provincia restano i referenti già incaricati quindi Patrizia Zaffagnini a Ravenna, Robert Brocchi a Faenza, Annalisa Pittalis a Cervia, Nicholas Anzellotti a Bagnacavallo, Angela Nonni a Brisighella, Beatrice Mazzanti a Riolo Terme, Franco Manetti ad Alfonsine, Matteo Parrucci a Sant’Agata sul Santerno e Daniele Macagnino a Massa Lombarda.

L’inserimento di Grandi fra i coordinatori locali in vista dei congressi che si svolgeranno nei prossimi mesi, è stata proposta da Alberto Ferrero, consigliere regionale, a sua volta referente provinciale del partito. "A loro – ha dichiarato Ferrero – va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che continueranno a fare la differenza sul territorio, contribuendo al rafforzamento di un progetto politico che ha dimostrato di essere non solo una valida alternativa, ma anche una forza in grado di rispondere concretamente alle esigenze e alle aspettative delle nostre comunità".

L’impegno di Grandi, in questa prima fase del dopo-Capucci sarà indirizzato "ad aprire maggiormente il partito al dialogo con gli alleati e con le varie realtà associative e istituzionali presenti sul territorio della Bassa Romagna come le associazioni di categoria – sottolinea –. Con questi interlocutori vorremmo costruire un dialogo costruttivo da cui trarre spunti e idee da portare all’attenzione del consiglio comunale. Credo che la svolta di Fratelli d’Italia nel locale debba partire da questa base da cui procedere per costruire un progetto credibile per i cittadini".

Fra i progetti da attuare nei prossimi mesi c’è l’idea di organizzare una serie di incontri aperti al pubblico dedicati a diversi temi, sia legati al territorio, sia aperti ad un ambito più vasto, di caratura nazionale. "I temi principali su cui intendiamo lavorare sono sicuramente due – sottolinea Grandi –. "Quello della sicurezza, ormai ricorrente considerati anche gli ultimi episodi e l’altro, spesso affrontato in modo polemico, dei risarcimenti erogati nel dopo alluvione sui quali occorre fare chiarezza". Alla nomina di Grandi seguirà quella dei membri che andranno a comporre il direttivo con incarichi diversi.

