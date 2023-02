Fedeli a Bonaccini Oltre 13mila alle urne

In provincia di Ravenna Stefano Bonaccini vince il duello con Elly Schlein nella corsa alla segreteria nazionale del Pd. Quando mancava un minuto alle 22, è stato comunicato il risultato ufficiale: Bonaccini 8.100 voti (59,41%), Elly Schlein 5.533 pari al 40,59%. Sono andati a votare 13.716 elettori della provincia di Ravenna.

"Siamo soddisfatti dell’affluenza – ha detto il segretario Alessandro Barattoni – e credo che sia un dato da leggere con ottimismo. Credo che dopo le elezioni sia giunta una richiesta di cambiamento e unità per una vera alternativa che non dobbiamo deludere. A entrambi i candidati va il merito di aver lavorato in questi mesi per rendere possibile l’affluenza di oggi. Il più grande ringraziamento, però, va agli oltre 600 volontari che anche oggi hanno permesso al nostro partito di affrontare questa grande e unica prova di democrazia".

Nel raffronto tra il voto dei circoli riservato agli iscritti e il consenso espresso ieri, Bonaccini ha perso il 7%, la Schlein ha guadagnato il 16%. È evidente che ha pesato molto il voto non espresso dagli iscritti al Pd e possono aver prevalso logiche partitiche estranee alla vita del Partito Democratico.

Il Pd della provincia di Ravenna conta 3.500 iscritti. Due settimane fa, in occasione del voto dei circoli riservati agli iscritti del Pd, in 1.666 si erano espressi a favore di Stefano Bonaccini o Elly Schlein, con una netta prevalenza (66,5%) per il presidente della Regione rispetto alla sua ‘vice’ Schlein (24,1%).

I votanti, alle 13, a livello nazionale, erano stati quasi 600 mila e l’attuale segretario del Pd, Enrico Letta, aveva detto che entro le 20 sarebbe stata ampiamente superata la soglia di un milione di voti — circa mezzo milione in meno dell’ultima volta, nel 2019. Dario Nardella, coordinatore della mozione Bonaccini, ha scritto su Twitter, poco dopo le 20, che la soglia di un milione di votanti è stata superata.

l.t.