Federcaccia ricorda Piero Errani: "Grande amico dell’ambiente"

Si sono svolti ieri i funerali di Piero Errani, morto all’età di 87 anni. "Una carriera di tiratore sportivo di carabina in diverse specialità – ricorda la Federcaccio provinciale di Ravenna – con un palmares di titoli di eccezionale livello. Socio del Tiro a segno di via Trieste, era rimasto in attività fino al 1999 restando comunque legato al sodalizio. Aveva partecipato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972 e di Montreal nel 1976, qualificandosi inoltre per le Olimpiadi di Mosca del 1980, alle quali aveva poi rinunciato per importanti impegni familiari. Campione italiano per 24 volte nelle diverse discipline del tiro con la carabina e detentore del record nazionale per oltre vent’anni, aveva partecipato a campionati mondiali (detenendo anche un record) con vittorie ai Giochi del Mediterraneo. Piccola curiosità cittadina: era proprietario del famoso cane di via Cavour, un setter inglese, che i ravennati meno giovani ricorderanno spesso presente sulla porta del negozio Ferraresi di abbigliamento che Piero gestiva insieme alla sorella. Persona di carattere riservato, non ha mai fatto vanto dei suoi successi. Così come non ha mai vantato il particolare di essere stato il promotore delle giornate ecologiche per la manutenzione delle pinete storiche ravennati, ufficializzando in sostanza l’attività del volontariato venatorio attraverso l’organizzazione dell’Ambito Territoriale Caccia Ravenna-2, in accordo con il Comune. Migliaia le piante messe a dimora con i bambini delle scuole materne ed elementari – conclude la nota – non solo nelle pinete ma anche in alcune aree verdi cittadine (viale Pertini, villaggio San Giuseppe, via Galilei e altre). Responsabile della Commissione Pinete dell’Ambito Territoriale Caccia, è stato animatore della manifestazione dell’Albero in Festa sotto l’egida del Comune di Ravenna-Agenda 21".