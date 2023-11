Federcoop Romagna. Oggi l’assemblea

È convocata per oggi a Ravenna (in via Faentina 106), l’assemblea di Federcoop Romagna, la realtà specializzata in servizi alle cooperative che fa riferimento a Legacoop Romagna e che opera in varie sedi tra Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini e fornisce servizi contabili, fiscali, legali, del lavoro, ambientali e della consulenza avanzata. Nel corso dell’evento, che sarà aperto dalla vice Presidente di Federcoop Antonella Conti, saranno presentati i servizi che la società offre ai propri associati.