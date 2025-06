Federica e Martina e il loro ’Spinascura’

Alle 21.15 di stasera, in piazza Dante a Russi, terzo appuntamento della rassegna letteraria ’E..state con noi’. Sarà presentato il libro ’Spinascura’ di Federica Frezza e Martina Peloponesi (Edizio Mondadori), entrambe presenti.

’Spinascura’ è un romanzo che combina suspence ironia e profondità psicologica ambientato nell’immaginario paese di Spinascura dove segreti e tensioni si nascondono dietro una facciata apparentemente tranquilla.

Federica Frezza e Martina Peloponesi sono le due autrici e conduttrici di ’Bouquet of Madness’, un podcast italiano di true crime che esplora casi misteriosi e irrisolti. Sono note per la loro ricerca approfondita e la narrazione coinvolgente, che ha catturato l’attenzione di un pubblico appassionato di true crime e mystery. Il loro podcast è diventato popolare per la capacità di trattare argomenti complessi in modo accessibile e interessante, e per la loro passione per la ricerca della verità e della giustizia.

Federica e Martina oggi sono anche impegnate in una serie tv, su Amazon prime, ’Cold/Open’, un nuovo modo di raccontare il true crime che mette in primo piano il corpo della vittima e la sua storia. Le due podcaster,mettono alla luce la storia delle vittime avvalendosi della cons ulenza della dottoressa Roberta Catania, esperta forense, che si muove tra le ombre di questi delitti. Le ragazze sono anche autrici dello spettacolo teatrale ’Bello senza asterisco e da settembre ripartirano per il tour nei teatri.

Gli incontri sono organizzati dall’associazione Crac, dalla libreria LibriMi, dal Bar Centrale e in collaborazione con il Comune di Russi. Sarà presente il banco libri curato da LibriMi per l’acquisto del libro e il firmacopie. Per prenotazioni 333-4535018 (Miranda) oppure 338-5813937 (Raffaella).