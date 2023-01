Federica Monroe va in finale

È imolese la prima finalista della 19esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’. Federica Candela, in arte Federica Monroe, ha vinto la prima serata delle selezioni conquistando la giuria con la sua performance esilarante, accedendo così alla finalissima di lunedì 20 febbraio al Teatro Masini, dove l’ospite d’onore sarà Leonardo Manera. Originaria di Foggia, ma a Imola da quando aveva 4 anni, l’artista 34enne ha vestito i panni di Marilyn Monroe regalando una battuta comica dietro l’altra. Decisive sono state la sua padronanza di improvvisazione e la mimica teatrale.

Gli altri sette concorrenti in gara, tutti molto validi a conferma del livello alto che da sempre ha questo concorso, non sono ancora fuori dai giochi: al termine della terza e ultima serata di selezione di lunedì 23, saranno scelti tre dei 21 artisti non entrati in finale, che completeranno l’elenco di sei finalisti insieme ai vincitori delle tre serate di qualificazione. Da questa edizione infatti non sono più due i comici scelti a ogni turno eliminatorio, ma soltanto uno: modifica regolamentare che farà aumentare anche la curiosità del pubblico presente ad ogni serata. Lunedì alle 21 alla ‘Sala Kiss’ dei Fiori andrà in scena la seconda serata: ospite sarà Alessandra Ierse. Dalle 21 si esibiranno otto concorrenti: il cagliaritano Pier Francesco Porcu, il pesarese Pino Montiroli, il pavese Santo Palumbo, il bolognese Carlo Albertin, il potentino Nicola Ciuffo, il napoletano Raffaele Nolli, il milanese Max Samaritani e il bresciano Marco Passerello. Biglietto 8 euro, 7 per i soci del circolo. Informazioni: 338 8821229.

Luca Del Favero